100 ans de Disney : 10 moments clés de son existence

Il y a 100 ans, ce lundi, les frères Walt et Roy Disney lançaient un modeste studio de dessins animés pour produire des courts-métrages d'animation. Leur souris nommée Mickey, qui a vu le jour trois ans plus tard, est devenue un emblème à travers le monde.

Voici dix moments clés de son succès incontestable.

1 Les premiers dessins animés

Sous le nom Disney Brothers Cartoon Studio, Walt Disney et son frère Roy signent un accord avec Margaret Winkler, l'un des principaux distributeurs d'animation de l'époque. Walt écrit et produit 57 épisodes de la série Alice Comedies.

Ouvrir en mode plein écran Affiche de « Alice Comedies » Photo : Archives / Walt Disney

2 La naissance de Mickey

En 1928, Mickey et Minnie Mouse sont présentés au monde dans le court-métrage Steamboat Willie. Le film de près de huit minutes entre dans l'histoire du cinéma en tant que premier dessin animé créé avec un son entièrement synchronisé. C’est un divertissement fort bien accueilli alors que sévit la grande dépression.

3 L’historique Blanche-Neige

Walt Disney crée le premier long métrage entièrement animé en 1937 : Blanche-Neige et les Sept Nains. C’est une adaptation du conte des frères Grimm paru en 1812. Disney reçoit un prix spécial pour son travail sur le film lors de la 11e cérémonie des Oscars en 1939. Le prix était composé d'une statuette traditionnelle, entourée de sept statuettes miniatures.

Ouvrir en mode plein écran Oscar remis à Walt Disney pour Blanche-Neige et les Sept Nains. Photo : Walt Disney / Caitlin Moneypenny-Johnston

4 L’âge d’or de Disney

De grands classiques de la filiale sortent dans les années qui suivent, faisant de cette période, l’âge d’or de Disney. En pleine deuxième guerre mondiale, le public rencontre Pinocchio (1940), Dumbo (1941) et Bambi (1942). Techniquement, Pinocchio est considéré comme un chef-d'œuvre, mais son coût est trop élevé pour une entreprise qui perd la plupart de ses marchés étrangers à cause de la guerre. Dumbo est réalisé avec un budget très limité, mais Bambi, une production très coûteuse, contraint le studio à prendre du recul. Les films d’animation de plus haut calibre, comme Peter Pan, Alice au Pays des merveilles et La Belle et le Clochard ne reviendront que dans les années 1950.

Ouvrir en mode plein écran Image du film «Bambi» de Disney (1942). Photo : Capture d'écran d'un extrait du film «Bambi» de Disney (1942).

5 Les premières princesses

Au début des années 1940, Disney perd ses liens avec les marchés cinématographiques européens à cause de la Seconde Guerre mondiale. Avec plus de 4 millions de dollars de dettes, le studio est au bord de la faillite. Cendrillon voit le jour sous la plume de Disney le 15 février 1950. Réalisé d'après l’histoire de Charles Perrault et des frères Grimm, le film permet à Disney de se redresser financièrement après cette période difficile. Le film devient rapidement un succès, autant pour le public que pour la critique. Pour Disney, c’est le meilleur accueil depuis Dumbo, sorti neuf ans auparavant. La Belle au bois dormant, de Charles Perrault et des frères Grimm, s’éveille en janvier 1959.

Ouvrir en mode plein écran Affiche de « Cendrillon » par Walt Disney Photo : Walt Disney / Archives

6 L’ouverture des parcs

Disneyland, le premier parc à thème de Disney, ouvre ses portes le 17 juillet 1955 en Californie. C’est le seul parc de Disney à ouvrir sous la supervision de Walt. Le parc à vocation récréative et éducative permet aux adultes et aux enfants de vivre les histoires de Disney, mais il ne s'agit pas d’un lieu destiné aux sensations fortes. Des manèges classiques comme le Mark Twain Riverboat sont toujours en activité aujourd'hui.

Le parc floridien voit le jour en 1971, cinq ans après la mort de Walt Disney, emporté par un cancer du poumon en 1966. Walt et son frère Roy avaient acheté plusieurs terrains dans le centre de la Floride pour créer une destination vacances sur la côte Est des États-Unis. Roy met sur pied Magic Kingdom pour pousser le rêve Disney encore plus loin à la mémoire de son frère.

Ouvrir en mode plein écran Disney World emploie 75 000 personnes et attire quelque 50 millions de visiteurs par an. Photo : Reuters / Octavio Jones

7 Une chaîne de télévision spécialisée pour Disney

La chaîne premium, offrant une programmation originale, est lancée à 7 h du matin le 18 avril 1983. Chaque jour, celle-ci diffuse 18 heures de divertissement produit par Disney. Six mois après son lancement, la chaîne comptait 532 000 abonnés aux États-Unis.

8 La Belle et la Bête: le phénomène

La Belle et la Bête devient le premier film d'animation à être nommé pour l'Oscar du meilleur film en 1991. Le film, conçu d'après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, développe de nouveaux personnages: des objets enchantés qui ajoutent de la chaleur et de l’humour à cette histoire plutôt sombre.

Le film remporte le prix de la Meilleure comédie ou film musical aux Golden Globes en 1991. La musique originale et les chansons composées pour le long-métrage obtiennent également énormément de succès. Le film reçoit l’Oscar et le Golden Globe de la Meilleure musique (Alan Menken) et de la Meilleure chanson originale (Alan Menken et Howard Ashman pour Beauty and the Beast).

9 L’évolution de l’animation

Histoire de jouets (1995) est le premier long métrage à être entièrement réalisé avec de l'animation par ordinateur, plutôt qu'avec la méthode traditionnellement dessinée à la main. La série de films de Pixar Animation Studios et des studios Disney présente aux enfants une série de jouets secrètement vivants. Un deuxième (1999), un troisième (2010) et un quatrième (2019) volet ont ensuite vu le jour.

10 Une entrée progressive dans l’ère du temps

Pour la première fois en 2009, Disney raconte l'histoire d'une princesse noire dans La Princesse et la grenouille. L’histoire est inspirée de La Fille du Roi et la Grenouille, un conte populaire allemand qui figure dans un recueil des frères Grimm. C’est Disney qui adapte l’histoire pour en faire un personnage noir, Tiana, une jeune serveuse qui rêve de posséder un restaurant en Nouvelle-Orléans durant les années 1920.

Disney devient de plus en plus sensible aux manières de présenter ses personnages et tente d’offrir une plus grande place à la diversité. Disney+ indique d’ailleurs aux téléspectateurs que certaines scènes de ses plus anciens films ne sont plus appropriées aujourd’hui.

Selon les informations de People, The Conversation, d23 et The Walt Disney Company.