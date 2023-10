Un nouveau record pour l’attaquante des Gee-Gees Cassandra Provost

Battre un record sportif c’est bien. Battre son propre record, c’est encore mieux. C’est ce qu’a fait l’attaquante des Gee-Gees, Cassandra Provost, qui a encore amélioré son record de buts marqués pour le programme de soccer féminin de l’Université d’Ottawa.

La jeune joueuse a atteint le plateau des 22 buts, la fin de semaine dernière, pour améliorer le record de 19 qu’elle avait réalisé l’an dernier.

C’est un bon sentiment à avoir! Comme attaquante, tu dois marquer des buts. Battre le record pour moi, c’était juste un record comme un autre, mais de battre le mien c’est quand même intéressant , réagit la joueuse originaire d’Acton Vale.

Ouvrir en mode plein écran L'attaquante Cassandra Provost détient le record de buts en une saison pour les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Provost a battu son record samedi en marquant quatre buts dans une éclatante victoire de 7-0 contre l’Université Toronto Metropolitain samedi, avant d’en ajouter deux contre Ontario Tech le lendemain.

Le but qui m’a fait atteindre le record en était un comme un autre honnêtement. Le match a continué puis ça pas vraiment rien changé pour mon attitude ou celle de l’équipe , explique la joueuse, avec humilité.

Avec 22 buts, l’attaquante en compte deux fois plus que ses deux plus proches poursuivantes en Ontario, Alena Spehar (McMaster) et Mattson Strickler (Queen’s), qui ont 11 filets.

Ouvrir en mode plein écran Cassandra Provost lors d'un match contre l'Université Trent. Photo : Greg Kolz / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

On ajuste tout le temps notre jeu contre les différentes équipes. C’est ce qui explique nos succès. Nibo (Dlamini) nous fait de bonnes livraisons sur les corners, ça facilite beaucoup mon travail aussi.

L’attaquante avait éclipsé, en 2022, le record de Mikayla Morton (17) qui a goûté au soccer professionnel après sa carrière universitaire. On s’est côtoyé une saison et je lui ai parlé après avoir battu le record. Elle ne semble pas être fâchée que je l’ai fait, rigole Provost. Il lui reste maintenant deux matchs de saison régulière pour atteindre de nouveaux sommets.

Si je peux mettre le record le plus haut possible et le garder, c’est une bonne affaire. Mais, si je reviens encore l’année prochaine, l’objectif ça va être de le battre encore une fois , ajoute Provost, qui ne sait toujours pas si elle jouera une quatrième saison avec les Gee-Gees.

Ouvrir en mode plein écran Cassandra Provost est abonnée aux buts marqués encore cette saison. Elle célèbre ici un succès contre les Ravens de Carleton. Photo : Greg Kolz / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

L’attaquante compte 47 buts en carrière qu’elle a marqué en trois saisons complètes après en avoir manqué une en raison de la pandémie. Le record de tous les temps pour les Gee-Gees appartient à Pilar Khoury, qui joue maintenant chez les professionnelles en France, avec 58 réussites en cinq saisons.

L’Université d’Ottawa occupe le haut du classement dans l’Est avec neuf victoires et un match nul, à égalité avec Queen’s. Les Gee-Gees visent un championnat national universitaire après avoir remporté la médaille de bronze en 2022, suite à une amère défaite en tirs de barrage en demi-finale contre l’Université de Montréal, éventuelle championne.