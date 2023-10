La Province investit 75 000 $ provenant du Fonds pour le défi des collectivités durables pour protéger et améliorer l'habitat du saumon dans l'une des seules rivières à saumon encore en santé en Nouvelle-Écosse.

La rivière Chéticamp est l'habitat d'espèces menacées de saumon de l'Atlantique que nous voulons protéger , écrit dans un communiqué Allan MacMaster, ministre des Finances et du Conseil du Trésor et député d'Inverness. Ce projet permettra à l'une des rivières à saumon les plus importantes de la Nouvelle-Écosse de mieux résister à l'augmentation de la température de l'eau.

Avec l'argent, l'Association du saumon de la rivière Chéticamp veut améliorer l'habitat et faciliter les déplacements des poissons dans la rivière dans une initiative appelée: Bassin versant-saumon sauvage.

Les conditions météorologiques extrêmes des dernières années ont créé des obstacles qui menacent la population de saumons. L'argent permettra d'envoyer des équipes sur le terrain pour enlever les obstructions.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de l'Association du saumon de la rivière Chéticamp enlèvent troncs, branches et débris pour faciliter le passage des poissons. Photo : Facebook/Association du saumon de la rivière Chéticamp

La truite, le saumon de l'Atlantique et d'autres espèces subissent les nombreuses répercussions du changement climatique , rappelle René Aucoin, le président de l’Association du saumon de la rivière Chéticamp. L’objectif principal est de préserver les cours d'eau où vit notre poisson emblématique pendant les 100 prochaines années.

Il ajoute que le Fonds pour le défi des collectivités durables convient parfaitement à ce projet puisqu'il permet de consacrer les efforts de sauvegarde aux rivières du Cap-Breton, qui sont selon lui si importantes pour la culture et l'économie locales .

Le Fonds doit permettre aux municipalités, aux organismes à but non lucratif, aux organismes communautaires, aux établissements d'enseignement postsecondaire et aux communautés mi'kmaq de répondre au changement climatique et de se préparer à ses effets.

Ouvrir en mode plein écran Le saumon de l'Atlantique est inscrit comme espèce « en voie de disparition » en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Photo : Getty Images / Jeff J. Mitchell

La Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse est heureuse de participer à la lutte contre les effets du changement climatique à Chéticamp grâce au Fonds pour le défi des collectivités durables , dit la directrice générale, Juanita Spencer.

Ce projet permettra d'améliorer l'habitat du saumon dans l'une des deux seules rivières à saumon encore en santé en Nouvelle-Écosse.

Selon elle la protection de cette espèce en péril est une manière de s’adapter en réduisant la vulnérabilité et l'exposition des systèmes naturels au réchauffement climatique .

Le gouvernement a récemment annoncé un montant supplémentaire de 15,4 millions $ pour le Fonds, faisant passer à 30 millions $ le montant alloué aux projets sur une période de six ans.