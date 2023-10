Une BD sur les conditions difficiles de l’industrie vidéoludique au Canada

Marathons de production, précarité d’emploi, liberté créative brimée : un doctorant en communication de l’Université Concordia a fait équipe avec une artiste pour créer une bande dessinée et un livre blanc faisant l’état des lieux des conditions de travail parfois difficiles de l’industrie du jeu vidéo au pays.

Si tu n’aimes pas le jeu, change les règles , c’est le titre qu’ont donné l'auteur Michael Iantorno et l'autrice Marie LeBlanc Flanagan à leur bande dessinée (Nouvelle fenêtre) et leur livre blanc. (Nouvelle fenêtre)

Ouvrir en mode plein écran Le livre blanc offre un résumé de la recherche et s’adresse à l’industrie du jeu vidéo. La bande dessinée se penche davantage sur les autres modèles de travail. Photo : Marie Leblanc Flanagan

Ces dernières années, le duo a sondé 52 concepteurs et conceptrices de jeux vidéo au Canada – principalement au Québec –, et mené des entrevues auprès de 36 personnes portant à la fois le chapeau de propriétaires-travailleurs et propriétaires-travailleuses de coopératives, ainsi que des personnes déléguées au syndicat et d’autres spécialistes du domaine.

L’objectif est d’explorer et documenter les possibilités qui s’offrent aux créateurs et créatrices de jeux canadiens souhaitant structurer leur travail d’une nouvelle manière , peut-on lire dans le livre blanc.

Des problèmes répandus

Pendant sa recherche, l’équipe est parvenue à déceler certains problèmes, qui semblent se recouper d’un studio à l’autre. En tête de liste, on compte les marathons de production, plus communément appelés crunch , qui poussent les travailleurs et travailleuses à faire de longues heures afin de respecter les échéanciers.

Selon les données recueillies, 60 % des personnes interrogées disent avoir participé à ces marathons.

Parmi les autres problèmes, on note que 46 % affirment souffrir d’un manque de liberté créative, et 27 % estiment subir du harcèlement au travail en lien avec leur identité.

La stabilité d’emploi est également montrée du doigt : 44 % disent gagner un salaire sous le seuil vital, et 33 % signalent avoir perdu leur emploi ou en occuper un précaire.

Des pistes de solutions

Le duo ne s’est pas contenté de présenter les problèmes. Il offre aussi des pistes de solutions.

On compte notamment les coopératives de travailleurs et travailleuses, et les syndicats. Ces deux éléments de réponse, bien qu’imparfaits, sont vus comme des façons de fuir des structures de gestion néfastes, selon le livre blanc, en plus de permettre plus de liberté créative et d’améliorer les conditions de travail (semaine de quatre jours, par exemple).

Avec la syndicalisation de deux studios et la création (ou la mise en place) de plus d’une demi-douzaine de coopératives au cours des dernières années, ces structures syndicales pourraient bientôt gagner en visibilité dans l’industrie canadienne des jeux vidéo.

Il existe toutefois un fort écart entre les personnes qui pensent que les syndicats peuvent améliorer le secteur du jeu (89 %) et celles qui souhaitent lancer une campagne de syndicalisation (17 %). Une faible majorité (58 %) a déclaré qu’elle soutiendrait un effort de syndicalisation sur leur lieu de travail.

Il y a un décalage évident entre aimer l’idée d’un syndicat et appuyer concrètement les efforts de syndicalisation. Je crois que cet écart est lié au type de studio et à la capacité de prendre des risques de chacun , a indiqué le doctorant dans un article publié sur le site de l’Université Concordia.

Les travailleurs et travailleuses du jeu ont tendance à recréer des structures d’emploi traditionnelles et hiérarchiques, plutôt que de concevoir de meilleurs avenirs professionnels.

Michael Iantorno et Marie LeBlanc Flanagan souhaitent que leur livre blanc et leur bande dessinée soient vus comme des sources d’informations pertinentes sur des solutions de rechange aux formes traditionnelles d’emploi, pour quiconque souhaite travailler ou travaille déjà dans l’industrie du jeu vidéo.