Agression à l’Hôpital Seven Oaks : l’accusé plaide la non-responsabilité criminelle

Le procès de l'homme accusé d'avoir tué ses parents et d'avoir poignardé sa superviseure à l'Hôpital Seven Oaks de Winnipeg en 2021 s'est ouvert lundi au palais de justice de Winnipeg. Trevor Robert Farley plaide non coupable et il invoque un trouble mental pour défendre la non-responsabilité criminelle.

Il a déposé son plaidoyer devant le juge de la Cour du banc du Roi, Ken Champagne, et une trentaine de personnes qui assistaient au procès.

Trevor Robert Farley, âgé de 37 ans au moment des faits, est accusé de meurtre au premier degré de sa mère, Judy Swain, et de meurtre au second degré de son père, Stuart Farley. Tous deux étaient âgés de 73 ans.

Il est aussi accusé de tentative de meurtre en lien avec une attaque au couteau survenue à l’Hôpital général Seven Oaks le jour où ses parents ont été tués. Le corps de la mère a été découvert à New Bothwell et celui de son père dans une maison de la rue Toronto, à Winnipeg.

Les avocats de la Couronne, Shannon Benevides et Rustyn Ullrich, et les avocats de la défense, Evan Roitenberg et Laura Robinson, recommandent conjointement que Trevor Robert Farley ne soit pas tenu criminellement responsable sur la base de l'avis d'une équipe d'experts en santé mentale.

Au début de l'année, Me Roitenberg a informé les tribunaux que Farley plaiderait la non-responsabilité criminelle. Le juge Champagne a approuvé une demande des procureurs de la Couronne visant à déterminer si l'accusé souffrait de troubles mentaux au moment de l'agression.

Au Canada, une personne peut être déclarée non criminellement responsable dans les cas où il est prouvé que la maladie mentale a été un facteur qui l'a empêchée de comprendre ses actes ou de savoir qu'ils étaient répréhensibles.

Les médecins qui ont interrogé l'accusé ont souligné des croyances délirantes et des hallucinations auditives dans leur rapport, souligne Evan Roitenberg.

Selon Shannon Benevides, les procureurs abordent généralement les défenses de non-responsabilité criminelle avec scepticisme.

Toutefois, après avoir pris en compte l'avis des experts, la Couronne se dit convaincue que Trevor Robert Farley souffrait d'un trouble mental qui l'empêchait de comprendre la nature et les conséquences de ses actes.

En raison de la psychose dont il souffrait au moment des faits, il n'était pas en mesure de les évaluer , affirme Shannon Benevides. La Couronne admet que l'accusé n'est pas criminellement responsable.

Les enquêteurs ont précédemment indiqué que Farley a tué son père dans sa maison de la rue Toronto à Winnipeg avant de se rendre au domicile de sa mère à New Bothwell, où elle a été retrouvée morte.

La police pense qu'il s'est ensuite rendu à l'Hôpital Seven Oaks et qu'il a poignardé son ancienne superviseure.

Le procès reprendra mardi matin. Le juge Kenneth Champagne devrait décider s'il accepte la recommandation conjointe de la Couronne et de la défense de déclarer Trevor Robert Farley non criminellement responsable.

Avec les informations de Bryce Hoye