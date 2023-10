Les communautés acadiennes et autochtones cohabitaient à la fin du 17e et au début du 18e siècle près de l’isthme naturel reliant le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est pour faire découvrir ces histoires méconnues que le parc national Fundy présente l'exposition La découverte de Chignectou : les histoires qui s'y trouvent.

C'est en adoptant le point de vue des Acadiens et des Mi’kmaq de l'époque que l'aventure interactive s'articule dans un parcours déambulatoire immersif qui propose aux visiteurs de voyager dans le temps.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition sera en montre jusqu'au 31 octobre 2023 Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Née d'un partenariat entre parcs Canada et des organismes mi'kmaw du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, l'exposition retrace l'histoire de l'étroite bande de terre reliant les deux provinces maritimes.

On retrace par exemple les histoires d’Anne Cyr, descendante des premiers pionniers français, du chef estimé de Chignectou, Phillippe Alkimu et de son fils Joseph, mais aussi de Joseph Broussard dit Beausoleil avant qu’il ne devienne une figure légendaire de l’Acadie.

Des années de recherches et de fouilles

Le biologiste de formation et coordonnateur de l’interprétation au Parc national Fundy, Denis Doucet, raconte avec fascination, les éléments présents dans la foire historique.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition est un bon prétexte pour une immersion linguistique en langue Mi’gmaq. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Ces gens-là ont tous cohabiter à la grandeur de la région de ce qu’on nomme maintenant l’Acadie ou Mi'gma'gi si on veut. L’exposition a concentré ses efforts sur l’isthme de Chinectou qui a été un endroit fortement achalandé au 17e et 18e siècle par les peuples Mi’kmaqs et les Acadiens qui y sont venus par la suite, il s’en est passé des choses sur ce territoire , mentionne-t-il.

Le parcours permet de comprendre le paysage, l’archéologie, les objets, les écrits, les chansons, mais surtout les gens qui font partie des histoires souvent oubliées par les récits traditionnels

C’est notamment grâce à plusieurs années de recherche et de fouilles archéologiques que les experts ont pu finalement raconter ses histoires à tout bon entendeur.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition présente plusieurs répliques d'objets retrouvés sur l'Isthme de Chignectou. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Plusieurs répliques d’objets tronquent l'itinéraire de l’exposition, et permettent de mieux comprendre comment les gens vivaient à l'époque.

On y retrouve également de nombreuses thématiques entourant l’isthme, tel que les traités, la géographie, la généalogie, la langue mi’kmaw et les relations à l’époque entre Acadiens et Autochtones.

J'ai moi-même beaucoup appris sur mes ancêtres et sur d'où je viens.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition raconte l'isthme de Chignecto sous tous ses angles. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Denis Doucet ajoute que : la période clé était entre 1670 et 1755 où il y a eu vraiment une cohabitation plus marquée entre les deux peuples. Il y’a une histoire qui se fait découvrir encore aujourd’hui grâce entre autres aux fouilles archéologiques où des récits oraux qui sont fort intéressants.

L'exposition à la découverte de Chignectou : les histoires qui s'y trouvent sera en montre au Centre Sel et Sapin du Parc national Fundy jusqu'au 31 octobre.