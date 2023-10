Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a demandé à Québec l'ajout d'une ambulance pour le territoire de Sherbrooke.

Cette demande a été formulée au ministère de la Santé et des Services sociaux il y a plusieurs semaines, confirme une porte-parole de l'établissement de santé.

Pour le reste de la couverture ambulancière en territoire estrien, une analyse est toujours en cours.

« Du jamais-vu »

Rappelons que dans les dernières années, les techniciens ambulanciers paramédicaux ont souvent dénoncé le nombre d'ambulances permanentes sur le territoire de la région.

Dimanche matin, aucune ambulance n'était notamment disponible pour répondre à un appel sur le territoire du grand Sherbrooke de 8 h 30 à 11 h 30, indique le président du syndicat des paramédics de l'Estrie, Samuel Côté. Toutes les ambulances étaient sur des appels ou à l’hôpital en attente d’avoir un lit. C’étaient les zones limitrophes qui répondaient aux appels, ce qui créait des délais supplémentaires d’intervention.

Une priorité 1, qui est une urgence absolue et qui en théorie, doit être couverte en 8 minutes… La personne a du attendre 58 minutes avant que l’ambulance arrive à son chevet .

Il estime que la situation met le public en danger, et qu’elle pourrait mener à des séquelles, voire à des morts chez certains patients. C’est extrêmement grave. C’est un tournant dans l’histoire du manque d’ambulances à Sherbrooke. Trois heures sans ambulances, c’est vraiment du jamais-vu , martèle-t-il.

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada sur ce dossier. Par écrit, il a cependant expliqué que La journée du 15 octobre a été achalandée et tous les appels ont été répondus en respect des normes établies. Comme à l’habitude, une infirmière et le centre de communication santé Estrie réévaluent régulièrement l’état des usagers pour modifier la priorité de leur appel au besoin. [...] Au cours des derniers jours, des ambulances ont été ajoutées à quelques reprises afin de répondre aux besoins sur le territoire, et ce, conformément aux règles habituelles. Rappelons qu’en tout temps, si une ambulance n’est pas disponible, un autre véhicule sera appelé pour venir en renfort. Celui-ci peut toutefois provenir d’un autre secteur.

Radio-Canada a contacté le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur le sujet.

Avec les informations de Thomas Deshaies