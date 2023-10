Les Albertains peuvent désormais se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19

Les Albertains peuvent recevoir les vaccins contre la COVID-19 et la grippe saisonnière depuis lundi matin. Ils pouvaient déjà prendre rendez-vous la semaine dernière en ligne et au téléphone en composant le 811.

D’après Randy Howden, pharmacien à Calgary, même s’il est difficile d'évaluer l’engouement pour la vaccination, la population semble prête à s'y lancer.

Nous sommes complets pour la prochaine semaine et demie.

Certaines pharmacies offrent les vaccinations sans rendez-vous, mais Randy Howden conseille aux Calgariens d'en prendre un, car cela facilite la tâche des pharmacies. Il prévoit d'être très occupé les premières semaines de la campagne.

Jim et Liette Detner, un couple à la retraite, ont pris leur rendez-vous trois semaines à l’avance grâce aux systèmes de prise de rendez-vous de leur pharmacie. On veut éviter d’être trop malade. Je pense que c'est un bon moyen de prévention pour nous et pour les autres , raconte Jim Detner.

Ils ont décidé de recevoir les deux vaccins pour éviter d’attendre. Un dans chaque bras , précise Liette Detner.

Je suppose que le plus tôt c’est le mieux, car il semble qu'il y ait beaucoup de COVID-19 en ce moment

Selon le gouvernement de l’Alberta, depuis le début de la saison de la grippe — le 27 août 2023 — 57 personnes sont décédées de la COVID-19 et une de la grippe.

Aussi, un peu plus de 24 heures près que la prise de rendez-vous a commencé, 23 579 rendez-vous ont été pris pour se faire vacciner contre la COVID-19 et 14 460 pour se faire vacciner contre la grippe.

De nombreues questions

Randy Howden reçoit aussi beaucoup d'appels concernant la vaccination.

Une des questions les plus fréquentes : Est-ce que les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 peuvent être administrés en même temps? Et oui, ils le peuvent , confirme le pharmacien.

Cette année, le vaccin contre la grippe vise quatre souches différentes.

Il reçoit aussi des questions concernant le nouveau vaccin contre la COVID-19 et ce qu’il contient, affirme-t-il.

Le vaccin contre la COVID-19, lui, est un nouveau vaccin formulé pour immuniser contre la souche virale la plus récente, expliquait la Dre Lynora Saxinger spécialiste de maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta.

Il y a aussi un intérêt pour le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le vaccin a été approuvé par Santé Canada. Il est disponible en pharmacie, mais son coût, d’environ 280 $, n’est pas couvert par le gouvernement albertain.