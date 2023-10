T.-N.-L. met 65 millions $ sur la table pour s’attaquer à la pénurie de logements

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a dévoilé, lundi, un plan en cinq points pour s’attaquer à la pénurie de logements abordables dans la province.

La nouvelle stratégie détaillée par le premier ministre, Andrew Furey, coûtera environ 65 millions de dollars et permettra de créer plus de 500 nouveaux logements, selon les prévisions du gouvernement libéral.

L’objectif est simple, on a besoin de construire plus de maisons , affirme Andrew Furey, sous pression pour agir dans ce dossier. Une vingtaine de manifestants réclamant plus d'efforts pour améliorer l'accès au logement ont planté leurs tentes devant le bureau du premier ministre depuis deux semaines.

De nouveaux incitatifs

Le plan libéral comprend un nouvel incitatif à l’achat d’une première propriété, qui permettra à jusqu'à 150 résidents à faible ou à moyen revenu d’obtenir un prêt équivalent à la valeur de leur mise de fonds. Ces résidents n'auront pas à rembourser le prêt pendant cinq ans. Pendant cette période, aucun frais d’intérêt ne va s'accumuler.

Le plan permettra aussi aux constructeurs d’immeubles locatifs d’obtenir des prêts au même taux d'intérêt que le gouvernement provincial, ce qui réduira le taux qu’ils paient d'environ deux points de pourcentage.

Convertir des propriétés existantes

En plus, le gouvernement paiera jusqu’à 40 000 $ des travaux nécessaires pour rénover les sous-sols de 100 maisons et y créer de nouveaux logements abordables. Les propriétaires qui obtiennent ce financement doivent s'assurer d'offrir un loyer en dessous de la moyenne pendant au moins cinq ans.

Le gouvernement promet aussi d’évaluer les propriétés vacantes à l’heure actuelle qui pourraient être converties en immeubles d’appartements. Les terrains et les immeubles existants dans le nord-est de la péninsule d’Avalon seront priorisés par la province.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador veut encourager la construction de nouveaux logements. (Photo d'archives) Photo : Bloomberg / Graham Hughes

Comme il l'a déjà annoncé le mois dernier, le gouvernement va également emboîter le pas à Ottawa et rembourser la portion provinciale de la TVH des nouveaux immeubles d'habitation locatifs. Il réduit de jusqu’à 12 600 $ la portion provinciale de la TVH pour la rénovation d’immeubles d’appartements existants et des logements en copropriété.

Les libéraux sur la défensive

Le premier ministre, Andrew Furey, annonce ce plan alors que l’opposition l’accuse de manquer de vision pour augmenter la quantité de logements abordables dans la province. CBC a rapporté la semaine dernière qu'un plan global sur l'accès au logement se fait attendre depuis 2017.

Selon les chiffres les plus récents de la Société du logement de Terre-Neuve, plus de 2800 demandeurs attendent un logement abordable. En 2021, il y avait 1500 demandeurs sur la liste d'attente.

Ces transformations profondes ne peuvent pas se faire en un claquement de doigts , a rétorqué le premier ministre, lorsqu’un journaliste lui a demandé si son plan suffit pour répondre à la demande croissante en logements abordables.

Le gouvernement a aussi annoncé, lundi, un appel d’offres évalué à 3 millions de dollars pour la réparation de 143 unités de la Société du logement de Terre-et-Labrador (SLTNL). Ces logements sont inhabitables et donc vacants, à l'heure actuelle.

Paul Pike est ministre responsable de la Société du logement de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Lundi, pendant que les députés se préparaient pour la première période de questions depuis mai dernier, une vingtaine de manifestants se sont rassemblés devant l’édifice de la Confédération. Lorsque le ministre responsable de la SLTNL , Paul Pike, a pris le microphone, il a été hué par la foule.

Les manifestants ont demandé que le gouvernement reconnaisse la crise du logement qui sévit à Terre-Neuve-et-Labrador et détaille un plan à long terme pour lutter contre la pénurie de logements.

Le premier ministre a souligné, lundi, que dans les deux dernières années, 750 logements abordables ont été annoncés et que des incitatifs annoncés dans le dernier budget permettront d’en construire 850 autres. Andrew Furey ajoute que son gouvernement a proposé 140 millions de dollars dans son dernier budget pour améliorer l’accès aux logements abordables, une somme record.