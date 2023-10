Un programme de policiers dans les écoles divise à Regina

Une évaluation du programme de policiers dans les écoles publiques et catholiques de Regina révèle qu'il est bien accueilli chez des parents, moins bien chez certains élèves. Un professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal spécialisé en profilage policier, Francis Dupuis-Déri, n'est pas étonné par cet état des choses.

Les résultats de l'évaluation qui a débuté en janvier indiquent que plusieurs parents et membres du personnel sont favorables à la présence des 15 policiers, en civil ou en uniforme, dans les écoles de Regina.

Or, en 2020, des membres de la communauté ont demandé que le programme soit supprimé. Selon le professeur Francis Dupuis-Déri, ce type de programme et de critiques ne sont pas uniques.

Aux États-Unis, c’était lié à ce qu’on appelait à l'époque la politique de tolérance zéro envers la drogue et les politiques de tolérance zéro envers les armes à feu qui a amené un déploiement des policiers dans les écoles et donc on a aussi vu ça au Canada , précise-t-il.

Le professeur dit tout de même qu’il existe peu d’études sur l'impact de la présence policière quant à la sécurité dans les établissements scolaires.

En général quand on consulte le mandat ou l’objectif de ces programmes pour la police elle-même, ce n'est pas tant la sécurité que de développer chez les jeunes une bonne perception de la police et des meilleurs rapports avec la police. C’est une sorte d'opération de bonne relation , raconte-t-il.

Le peu d'études qui indique le rapport entre la sécurité et la présence de la police arrivent à des résultats nuls même aux États-Unis par rapport aux fusillades.

Le professeur rappelle qu’a Regina, les écoles publiques ont dépensé près de 50 000 $ par année, les écoles catholiques de 25 000 $ et les Services de police on investit plus de 2 millions de dollars dans ce programme.

On voit bien que c’est la police qui pense que c’est important de bien se faire voir à l’école , dit-il.

L’examen du programme de policiers dans les écoles démontre que certains élèves sont moins favorables à avoir une présence policière au sein de leur établissement. Notamment, chez les élèves issus des communautés autochtones et ceux qui s’identifient comme membres de la communauté LGBTQ+ .

Un résultat qui ne surprend pas Francis Dupuis-Déri. Ce n’est évidemment pas tous les policiers qui font du profilage racial, mais c'est un comportement qui a été largement étudié et confirmé.

C'est pour ça que dans les dans plusieurs juridictions [...] ça a été suspendu, ces programmes, pour essayer de mieux comprendre l’effet sur les élèves marginalisés , poursuit-il.

Sécurité et éducation

Francis Dupuis-Déri note que les policiers dans les écoles peuvent intervenir pour donner des contraventions ainsi que porter des accusations. Il ajoute qu'ils n’ont aucune responsabilité liée à l'apprentissage des élèves.

Ça a créé ce qu'aux États-Unis les collègues ont appelé de le "pipeline école-prison", c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui se trouvent criminalisés dès l'école à l'école pour des je dirais des méfaits vraiment très mineurs , dit le professeur.

De plus, d’après lui, il n’y a aucune étude qui prouve que la présence policière a une conséquence positive sur l'apprentissage des élèves.

La sécurité des professeurs revient aussi au cœur des discussions , après la mort d’une enseignante tuée à l'école en France la semaine dernière et les manifestations concernant l'identité de genre et l'éducation sexuelle dans les écoles. Francis Dupuis-Déri estime que les craintes de certains enseignants sont justifiées.

L'école n'est pas un lieu isolé de la société, il y a des conflits qui traversent l'école. Les enseignants sont porteurs, les élèves en sont porteurs.

Avec les informations de Emeline Riffenach