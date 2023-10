Après cinq ans de légalisation au Canada, certains experts remarquent une importante modification de la consommation chez les jeunes. Sans jeter le blâme sur Ottawa, ils dressent un constat mitigé, car selon eux la légalisation ne remplit pas l'un des objectifs initiaux, soit celui de rendre le cannabis moins accessible aux jeunes.

À 16 ans, Léa (non fictif) a débuté sa consommation à l'ère de la légalisation. J'ai commencé à l'âge de 13 ans avec un de mes ex. Pis dans le fond, c'était une gang d'amis et c'était des amis qui en avaient , témoigne-t-elle.

La jeune femme fume presque tous les jours, même s'il faut 21 ans pour le faire légalement au Québec. Est-ce facile de se procurer du cannabis en 2023 lorsqu'on est mineur? Relativement , répond Léa sans détour.

C'est que l'arrivée de nouvelle façon de consommer, comme la vapoteuse à cannabis, communément appelées wax pens , est venue changer la donne chez les jeunes, bien plus que la présence de la Société québécoise du cannabis (SQDC) partout sur le territoire.

Publicité

C'est plus fort puis t'es porté à plus le prendre autant qu'une vape que tu vas puffé plusieurs fois en quelques minutes, fait que c'est encore plus addictif , ajoute Léa, qui témoigne de la disponibilité du produit sur le marché noir.

En mars dernier, l'émission Enquête dévoilait un reportage de ce mode de consommation, un véritable fléau dans les écoles. La limite de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) permise par la loi dans tout produit de cannabis est de 30 %. Les vapoteuses à cannabis, qui en contiennent jusqu'au triple, ne sont donc pas vendues à la SQDC et sont illégales.

Rappelons que le le 1er janvier 2020, Québec a fait passer de 18 à 21 ans l'âge légal pour acheter du cannabis. Plusieurs voix s'étaient élevées à l'époque, disant que ces jeunes allaient se tourner vers le marché noir pour s’approvisionner.

Ouvrir en mode plein écran Une boîte contenant une vapoteuse à cannabis de l'entreprise Gas Gang. Photo : Radio-Canada

Pas l'hécatombe, mais...

La consommation chez les 15 à 17 ans n'a pas augmenté depuis la légalisation , peut-on lire dans une mise à jour publiée lundi par Statistiques Canada sur les 5 ans de la légalisation du cannabis. Or, les données les plus récentes remontent à 2021 : une année marquée par la pandémie de COVID-19. Cette année-là, environ 10 % des jeunes disaient consommer du cannabis.

Selon le pédiatre Richard Bélanger, qui s'intéresse à la consommation de cannabis chez les adolescents, il est vrai de dire que la consommation n'a pas augmenté.

On n'a pas vu l'hécatombe qui était attendue par certaines personnes. L'usage du cannabis par les jeunes n'a pas augmenté de manière importante, mais n'a pas diminué en fait.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Richard Bélanger, chercheur clinicien et professeur adjoint à l’Université Laval au Département de pédiatrie, s'intéresse à l’usage de substances psychoactives chez les jeunes, particulièrement le cannabis. Photo : Radio-Canada

En effet, durant cette période marquée par la pandémie, moins de jeunes du secondaire se sont initiés au cannabis. Moins de contexte, moins de probabilité, moins de contacts auprès de leurs amis qui sont usagers , note le médecin.

Publicité

Des chiffres d'Ottawa qui contrastent avec une étude préliminaire de l'Institut de la statistique du Québec sur la consommation chez les jeunes publiée en 2023, qui s'est intéressée au phénomène du vapotage. Selon ces résultats, on constate que près de 14 % des Québécoises et Québécois de 15 à 20 ans ont vapoté du cannabis au cours de la dernière année. En 2023, près de 62 % des consommateurs de cannabis de 15 à 20 ans en ont vapoté, alors qu’en 2022, la proportion s’élevait à 55 % .

Plus dangereux

L'arrivée de produits plus néfaste pour la santé a complexifié la situation, bien qu'il soit difficile pour Dr Michaud de jeter le blâme sur la légalisation pour expliquer une modification des habitudes de consommation.

C'est la majorité des jeunes qui ont consommé du cannabis dans la dernière année qui l'ont fait en vapotant. Ce n’est pas les jeunes qui ont changé, c'est probablement les produits qui ont changé et les modes de consommation. Puis, de plus en plus, on voit des jeunes qui sont hospitalisés avec des crises de vomissement qui sont collées avec le type de produits qu'ils utilisent et la fréquence de consommation aussi , prévient le pédiatre.

Clairement, le rituel a changé , témoigne aussi Marie-Josée Michaud qui accompagne des jeunes depuis plus de 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Pour Marie-Josée Michaud, coordonnatrice des services de prévention pour l'organisme le Grand Chemin, le cannabis demeure populaire chez les jeunes. La façon de consommer a toutefois changé. Photo : Radio-Canada

La légalisation devait permettre de sécuriser le produit. Là aussi, le bilan est mitigé selon celle qui occupe le poste de coordonnatrice des services de prévention au Grand Chemin, un organisme sans but lucratif qui accompagne des jeunes de 12 à 17 ans.

On fait un mauvais lien, celui d'associer le fait que c'est légal à sécuritaire ce qu'il n'est pas le cas.

Selon elle, le marché noir s'est adapté à la légalisation en rendant disponibles des produits dérivés très fort en THC . Depuis 5 ans, ce qu'on remarque beaucoup, c'est la façon de se procurer du cannabis. Le cannabis a toujours été la substance de choix chez les jeunes qui fréquentent le Grand chemin. L'intensité du produit a changé .

Elle remarque aussi une recrudescence des effets néfastes chez les jeunes. On a vu dans les dernières années quelque chose qu'on ne voyait que dans la littérature. Des jeunes souffrent de vomissements, de nausée et de déshydratation après la consommation. On ne le voyait pas en clinique. Maintenant, on le voit, et on le voit plusieurs fois dans une année chez nos jeunes et ça, c'est relié à la puissance du cannabis sur le marché noir .

Du chemin à parcourir

Ce que la légalisation a peut-être amené, c'est vraiment un discours social, ce qui nous permet d'amener plus souvent la discussion avec les jeunes, pis qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise de parler du produit et de leurs impacts sur la santé , croit le Dr Michaud.

Mais du travail reste à faire, selon les principaux intéressés.

Selon moi, il n'y a pas assez de sensibilisation. Je pense que les jeunes, ils ont une habitude maintenant de voir ce que les autres font et être influencés par ça , prévient Léa, 16 ans, qui consomme toujours. Ça va influencer sur ta famille, sur tes amis, sur ta vie au grand complet. Ce n'est pas de bonnes habitudes à prendre dans la vie de tous les jours, de consommer .

En éducation, en prévention, en sensibilisation, en amont, il y a de l'éducation à faire parce que c'est très mal compris, le pourquoi de la légalisation du cannabis et le produit en lui-même , conclut Marie-Josée Michaud.

Avec les informations de Camille Carpentier et Pierre-Alexandre Bolduc