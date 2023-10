Moins d’étudiants étrangers? Des établissements post-secondaires de l’île s'inquiètent

À l'Île-du-Prince-Édouard, des établissements postsecondaires s'inquiètent des propositions visant à réduire le nombre d'étudiants étrangers.

Le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, a déclaré il y a plusieurs semaines qu'Ottawa envisageait cette solution afin de résoudre la pénurie de logements.

Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on trouve une cause à un problème aussi sérieux, aussi vaste. La solution est quand même beaucoup plus complexe que juste de dire on accepte moins d'étudiants internationaux , s'étonne Sylvain Gagné, président du Collège de l'Île.

L'établissement postsecondaire, basé à Charlottetown et Wellington, dépend principalement de l'immigration. Cette année, 85 des 89 étudiants viennent de l'étranger.

Chaque élève payant 4500 dollars de « frais internationaux », ils représentent une manne financière non négligeable pour le collège.

À un moment donné t'as certains services parce que t'as l'argent pour les offrir. Si tu diminues tes revenus, à la fin de la journée faut que tu balances tes livres, donc ça veut dire une diminution de services , s'inquiète le responsable.

Menace sur les programmes

Au Collège Holland, 750 étudiants viennent de l'étranger, soit un sur quatre. Ici aussi, ils paient plus cher que les étudiants canadiens, plus du double pour certains programmes.

Ils ont un impact sur notre résultat financier et sur le nombre de programmes que nous pouvons offrir , explique le président de l'établissement, Sandy MacDonald. Sans eux, le nombre de programmes offerts par le Collège Holland serait de 45, voire de 50, au lieu des 65 cursus proposés actuellement, selon lui.

Le nombre de formations proposées aux étudiants du Collège Holland diminuerait si le nombre d'étudiants étrangers venait à être réduit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Sylvain Gagné prévient aussi qu'en cas de diminution du nombre d'inscriptions en provenance de l'étranger, les six programmes du Collège de l'Île seraient menacés, sauf à être encore plus agressif sur le plan local .

Le président de l'établissement a d'ailleurs fait une priorité de son mandat d'accroître le recrutement local, pour être moins dépendant de l'immigration.

Sandy MacDonald s'étonne en outre qu'Ottawa souhaite déshabiller Pierre pour habiller Paul , s'inquiétant des impacts sur la pénurie de main-d'œuvre d'une telle politique.

Le nouveau président du Collège de l'île, Sylvain Gagné, est entrée en poste en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Il faut faire attention aux décisions qu'on prend parce que des fois les conséquences sont plus grandes , appuie Sylvain Gagné.

Ce dernier affirme que les étudiants internationaux permettent de rajeunir la population canadienne, tout en contribuant à la croissance du pays. Est-ce qu'ils pourraient être une solution pour aider à construire le Canada d'aujourd'hui? À mon avis, oui. Si nos programmes au niveau des métiers sont adaptés en conséquence, donc nous, c'est sûr qu'on va travailler là-dessus , conclut-il.