Georges LeBlanc, vétéran acadien de la Seconde Guerre mondiale, est décédé

Georges LeBlanc, ancien combattant acadien durant la Deuxième Guerre mondiale et résident de Memramcook au Nouveau-Brunswick, s’est éteint à l’âge de 100 ans.

Nous avons perdu un de nos grands Acadiens et un de nos derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Bientôt ils seront tristement tous disparus, mais nous n’oublierons jamais le sacrifice, la bravoure et le courage , affirme Étienne Gaudet, retraité des Forces armées canadiennes et porte-parole de l’association des vétérans de Memramcook.

Georges LeBlanc est mort dimanche entouré de membres de sa famille, indique M. Gaudet.

Parti vers le front européen en 1943

Georges LeBlanc a quitté le port d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 31 décembre 1943 avec le Régiment de la Chaudière à destination de la Grande-Bretagne.

Le jeune homme a participé à plusieurs combats en Europe en 1944 et au printemps 1945.

Le soldat Georges LeBlanc, membre du Régiment de la Chaudière, est parti au front durant la Deuxième Guerre mondiale le 31 décembre 1943.

Dès sa première journée au front, une explosion s’est produite non loin de lui. Deux hommes à ses côtés sont tombés. Il a lui-même été projeté par le souffle, mais il s’en est tiré avec des égratignures, a relaté M. LeBlanc lors d’une entrevue accordée à l’émission La matinale en 2019.

Il a servi son pays jusqu'à la toute fin du conflit.

La journée qu’on a eu la nouvelle que c’était fini, on était [heureux] par exemple. On était bien [heureux]. Tout le monde chantait et sautait en l’air. C’était fini! , a ajouté Georges LeBlanc durant cette entrevue.

Il a survécu et il a eu 135 descendants

Après la guerre, Georges LeBlanc est rentré à Memramcook auprès d’une jeune femme, Stella, qui allait devenir son épouse.

Georges et Stella se sont mariés après la guerre. Ils ne se sont jamais quittés jusqu'au décès de Stella il y a environ deux ans.

La famille et les amis de M. LeBlanc ont célébré son centième anniversaire en janvier dernier.

On a été chanceux. Quand j'ai arrivé à la guerre, c'était presque fini! On a été un autre bout, puis ils l'ont callée off , a ajouté le vétéran à cette occasion.

Georges et Stella ont eu sept enfants, 135 descendants en tout.