Depuis les 2 dernières années, 9 enseignants sur un total de 89 œuvrant au sein du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB) proviennent de l’Afrique francophone, selon le bureau des communications du conseil scolaire.

Ils ont été recrutés du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie pour principalement pourvoir à des postes vacants en région.

Répartition des enseignants issus de l’immigration au CSDCAB (deux dernières années) École Nombre d'enseignants de l'Afrique francophone École secondaire catholique de La Vérendrye (Thunder Bay) 1 École Notre-Dame-de-Fatima (Longlac) 2 École St-Joseph (Geraldton) 2 École catholique de l'Enfant-Jésus (Dryden) 1 École catholique Val-des-Bois (Marathon) 1 École catholique des Étoiles-du-Nord (Red Lake) 2 Source : Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Une réponse innovante à la grande pénurie d’enseignants francophones qui se fait sentir partout, avance Erin Couture, ancienne conseillère pédagogique du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant ( PIPNE ), aujourd’hui à la direction adjointe du service éducatif du CSDCAB .

Je crois que le bassin est vide là [...]! Il y a moins d’enseignants francophones en Ontario et au Canada.

On travaille avec une équipe qui se nomme Moi, j’enseigne , explique Mme Couture. Cette équipe recrute des enseignants à l’international et travaille avec les 12 conseils scolaires francophones de l'Ontario .

Les ressources humaines et les directions interviennent après ce premier tri afin de sélectionner des candidats.

De la Côte d’Ivoire à Longlac

Siriki Konate, originaire de la Côte d’Ivoire, est passé par ce processus avant de s’installer avec sa famille à Longlac en 2021 où il enseigne aujourd’hui, à l’École Notre-Dame-de-Fatima.

J’ai toujours été attiré par le Canada, parce que c’est un pays qui ressemble un tout petit peu au mien [...] à cause de son caractère hospitalier et multiculturel.

Un poste qu’il a choisi au détriment d'autres propositions provenant d’écoles dans le Sud de l’Ontario, croyant qu’il lui serait ainsi plus facile de poser les petits pas et franchir les étapes de mon intégration au Canada , raconte-t-il.

Lorsque questionné sur les différences entre enseigner à des élèves de Côte d’Ivoire ou de Longlac, M. Konaté n’en voit pas de notable, parce que le savoir est universel , selon lui.

Toutefois, il ajoute que la seule différence majeure, c’est la clientèle .

La clientèle en Côte d’Ivoire est francophone et elle est baignée dans la langue française depuis la naissance, au contraire de l’Ontario, et surtout de Longlac, qui a une clientèle qui est en majorité anglophone.

L'enseignant migrant apporte beaucoup , croit-il, dans le cadre de la francophonie.

Il se considère comme un petit plus qui manque à la communauté francophone . Un petit plus qu’il attribue à son autre façon de la parler et à son autre expérience de la langue française .

Réussites et défis

Les principaux défis pour ces nouveaux arrivants, selon le CSDCAB , sont la disponibilité de logement [...], le niveau d’anglais pour certains (vie quotidienne, démarches administratives) et la recherche d’emploi pour le conjoint .

Ce que confirme M. Konate en ajoutant le manque de services dans certaines communautés éloignées. Il faut parcourir des kilomètres pour aller se faire établir une carte de santé, pour ouvrir son compte en banque .

En ce qui concerne son intégration en salle de classe, M. Konate attribue son succès à l’encadrement reçu via Mme Couture et le PIPNE , un programme du gouvernement de l’Ontario.

Ouvrir en mode plein écran C'est Erin Couture, ancienne conseillère pédagogique du Programme d'insertion professionnelle de nouveau personnel enseignant, qui s'est occupée de l'accompagnement des nouvelles recrues au sein du CSDCAB pendant les deux dernières années. Photo : Capture d'écran

Un programme, d’une durée de cinq ans, qui a permis à Mme Couture d’offrir un appui soutenu aux nouveaux arrivants lors des deux dernières années, notamment grâce à des rencontres mensuelles. Rencontres qui continueront pendant les trois prochaines années, mais aux deux mois.

Aussi au menu : un camp de nouvelles recrues qui a lieu chaque année avant la rentrée scolaire, au mois d’août.

Grâce à cet accompagnement, M. Konate s’avoue heureux du cheminement accompli depuis son arrivée. Parce que quand je vois mes qualifications que j'ai acquises, quand je vois les accompagnements et la croissance professionnelle que j'ai entrepris, je peux dire que le chemin parcouru, j'en suis fier , dit-il avec enthousiasme.

Quand je suis arrivé, j’étais dans un mode survie et actuellement je suis en mode vie. Si vous voyez l’expression de mon visage là, c’est le sourire!