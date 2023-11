Cuba n’est plus la même : les Russes sont de retour

La haute saison touristique approche et le gouvernement cubain ne va pas lésiner sur la publicité. Il espère que les Canadiens reviendront sur les plages malgré de mauvaises expériences récentes. Les Américains, eux, ne sont pas près de revenir. Alors, Cuba compte notamment sur les Russes.

Les touristes russes viennent en excursion à La Havane, mais ils prennent pour l’instant des vols Moscou-Varadero, car ils veulent d’abord aller à la plage. Des vols de 13 heures, qui n'ont repris que tout récemment, en juillet.

Les leaders russes et cubains ont renoué des liens anciens. Isolée par la guerre en Ukraine, la Russie cherche de nouveaux partenaires : les vieux amis se retrouvent. Le président Miguel Diaz Canel est reçu au Kremlin, le ministre Sergueï Lavrov vient en visite officielle et les oligarques russes veulent faire des affaires.

Mais ils ne suffiront pas à combler le déficit touristique cubain.

Une série de trois reportages : La pire crise en 30 ans Internet pour tous Les Russes sont de retour

Ouvrir en mode plein écran Faute d'industrie automobile locale, de nombreux Cubains ont conservé et préservé les voitures qu'ils avaient avant l'imposition de l'embargo américain. Celles-ci sont maintenant indissociables de l'Image de Cuba. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

En 2022, le tourisme n’avait pas encore récupéré. On estime son volume à la moitié de l’année record de 2019.

Les pénuries ont attiré les mauvais commentaires de touristes : services déficients, nourriture médiocre, etc. Même le gouvernement du Canada les a mis en garde.

Autre problème : le manque de main-d’œuvre qualifiée. En 2022 plus de 300 000 Cubains ont émigré, surtout vers les États-Unis – un record –, avec parmi eux de nombreux travailleurs du tourisme bien formés.

Malgré tout cela, le ministère cubain du Tourisme confirme que les Canadiens sont eux aussi au rendez-vous.

C’est le marché qui récupère le mieux , assure la vice-ministre María del Carmen Orellana. Ils sont déjà 700 000, et atteindront peut-être le million.

Trop d'hôtels?

Ouvrir en mode plein écran Cet impressionnant hôtel est en construction tout près du vénérable Habana Libre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Cuba compte maintenant séduire les touristes avec une campagne qui mise plus sur l’originalité du pays, sa culture et sa gastronomie que simplement sur le soleil et la mer, marché traditionnel, mais qui rapporte moins.

Car Cuba mise maintenant sur le haut de gamme. Les trois quarts de l’offre hôtelière sont de quatre ou cinq étoiles.

On les voit, ces hôtels tout neufs, à La Havane. Juste derrière le vieux Habana Libre, l’ancien quartier général révolutionnaire de Fidel Castro, s’achève la construction d'un gigantesque hôtel dont on ignore encore le nom.

D’autres sont en construction ailleurs dans l’île.

C’est trop , estime l’économiste Juan Triana Coredovi. C’est trop et c’est lamentable. Avec un taux d’occupation de moins de 30 %, ça va nous prendre une décennie à amortir la construction.

Ouvrir en mode plein écran L'économiste Juan Triana Coredovi est d'avis que le nombre d'hôtels en construction est excessif. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

Nous n’avions pas le choix , répond María del Carmen Orellana.

Le plan visait 2030. Les chantiers ont commencé en 2008. En 2018, dans l’euphorie des années Obama, Cuba manquait de chambres : 4 millions de touristes sont venus. Logiquement, on pouvait s’attendre à atteindre 6 millions de visiteurs. Logique défiée par Donald Trump et la pandémie.

Le pari tourisme de Fidel Castro, en 1993, pour sortir l’île de la pauvreté reste en marche, inexorable.

Mais les investissements dans les hôtels entrent maintenant en concurrence avec les autres priorités du gouvernement cubain, notamment celles visant à répondre aux besoins économiques d’une grande partie de la population.