Décès de Jean Malavoy : le Bureau du coroner dépose son rapport d’enquête publique

Même si le Bureau du coroner du Québec rappelle qu’il s’agit d’un décès accidentel, la coroner Me Julie-Kim Gordon émet deux recommandations à la suite de l’enquête publique sur le décès de Jean Malavoy.

Figure importante de la francophonie ontarienne, celui qui a notamment occupé le poste de directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) et du Muséoparc Vanier, est décédé à l’hôpital de Hull, le 2 octobre 2020, à l'âge de 71 ans.

En février 2022, le Bureau du coroner du Québec avait lancé une enquête publique afin d’analyser les causes et les circonstances entourant ce décès, survenu à la suite de complications secondaires à une chute, le 1er octobre 2020.

L’équipement médical au centre des discussions

Me Godin recommande au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais de poursuivre et d’intensifier ses actions dans le but d’optimiser la planification et le processus d’acquisition de l’équipement médical requis afin de prévenir tout bris de service ou diminution de la qualité des soins .

Des responsables de projet doivent notamment être nommés et tenus responsables de la planification, de l’acquisition et de l’installation de l’équipement requis , précise-t-on dans le rapport d’enquête.

La coroner recommande également de poursuivre et d’intensifier ses actions dans le but de réduire les délais en cas de bris ou d’interruption de service d’un équipement médical, d’améliorer les communications et de prévenir la survenance d’incidents ou d’accidents pour ses usagers .

L’examen de tomodensitométrie qu’a passé M. Malavoy au cours des heures qui ont précédé sa mort, la nuit où le Franco-Ontarien a été admis à l’urgence, a été au centre des discussions lors des audiences publiques tenues du 19 au 22 septembre 2022.

Ouvrir en mode plein écran Jean Malavoy a été directeur général du Muséoparc Vanier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le test qui a révélé ses saignements internes aurait dû être effectué à l’Hôpital de Hull, où il était initialement soigné. Mais comme le seul appareil de tomodensitométrie de cet établissement était brisé, le septuagénaire a été transféré à l’Hôpital de Gatineau pour passer cet examen qui a mis en lumière un traumatisme et un saignement qui nécessitait une opération chirurgicale.

Comme la chirurgienne de garde à l’Hôpital de Gatineau était occupée, le patient a ensuite été transporté à nouveau à l’Hôpital de Hull, ce qui a occasionné des retards dans le traitement de ses blessures, a-t-on appris lors des audiences.

Au total, 17 personnes ont été appelées à témoigner, dont huit médecins, une sergente-détective du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), des proches du défunt et plusieurs travailleurs de la santé de l'Hôpital de Hull et de l'Hôpital de Gatineau.

Me Godin précise toutefois que son mandat n'est pas d'évaluer les gestes professionnels, la qualité des soins prodigués ou la compétence des professionnels impliqués .