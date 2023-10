Un groupe de 21 ressortissants canadiens ont quitté la Cisjordanie lundi à bord d'un autobus à destination de la Jordanie, a fait savoir le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Le Canada est le premier pays à avoir évacué ses ressortissants de la Cisjordanie, a précisé le bureau de la cheffe de la diplomatie canadienne.

Je suis ravie d'annoncer que le premier groupe de Canadiens a maintenant traversé en toute sécurité la Cisjordanie pour se rendre en Jordanie. Merci à nos équipes de Ramallah, Amman, Tel-Aviv et Ottawa, qui ont travaillé nuit et jour pour que cela arrive , a par ailleurs déclaré Mélanie Joly sur son compte X.

Ottawa tente toujours cependant de trouver une voie de passage pour ses ressortissants coincés dans la bande de Gaza depuis une dizaine de jours maintenant par le blocus israélien.

Jusqu’ici, la population de Gaza a quitté massivement la ville pour trouver refuge dans le sud de l’enclave palestinienne, mais n’a toujours nulle part où aller, les forces israéliennes ne laissant sortir ni entrer personne depuis l’assaut meurtrier du Hamas, le 7 septembre dernier.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Invitation à quitter le Liban

En plus d’orchestrer l’évacuation de ses ressortissants d’Israël et de Cisjordanie, la diplomatie canadienne a réitéré lundi son avertissement aux Canadiens qui se trouvent toujours au Liban d’évacuer le pays pendant qu’il y a encore des vols commerciaux de disponibles.

Il n’y a en effet aucune garantie que ces vols seront maintenus lorsque les forces israéliennes lanceront une éventuelle offensive terrestre contre la bande de Gaza.

Dimanche, Ottawa a publié un avertissement aux voyageurs déconseillant tout voyage non essentiel au Liban en raison de la situation sécuritaire imprévisible, du risque accru d’attentats terroristes et du conflit armé avec Israël. Plus spécifiquement, Ottawa recommande d'éviter tout voyage dans la banlieue sud de Beyrouth en raison de la présence de groupes armés et du risque de violence lié au crime organisé, d'enlèvements et du risque d’attentats terroristes.

Le Canada déconseille aussi tout voyage à ses ressortissants dans les zones situées au sud du fleuve Litani en raison de l'activité militaire près de la frontière libano-israélienne.