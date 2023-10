Nintendo a mis fin à des semaines de rumeurs à savoir qui incarnerait les voix de ses personnages cultes, Mario et Luigi, pour son nouveau jeu vidéo Super Mario Bros. Wonder, qui paraîtra vendredi. Il s’agit de l’acteur américain Kevin Afghani.

Je suis incroyablement fier d'avoir fait la voix de Mario et Luigi dans Super Mario Bros. Wonder. Merci à Nintendo de m'avoir invité au Royaume des fleurs! , a déclaré vendredi Kevin Afghani, 26 ans, sur X (ex-Twitter).

Le géant nippon du jeu vidéo a confirmé par la suite qu’il était bel et bien la nouvelle voix de ses personnages et qu’il sera ainsi le premier à incarner le nouveau personnage de Mario éléphant, qui fera son entrée dans le nouveau jeu Super Mario Bros. Wonder.

Ouvrir en mode plein écran Le jeu « Super Mario Bros. Wonder » sera l'hôte d'un nouveau personnage de Mario : un éléphant. Photo : Nintendo

Afghani est notamment connu pour signer la voix en anglais du personnage d’Arnold dans le jeu vidéo à succès Genshin Impact. Il a également doublé le personnage de Radditz dans plusieurs épisodes de la série animée Dragon Ball R&r.

Sur son site, il indique avoir choisi le métier de comédien pour son amour absolu de l’animation et des jeux vidéo .

Les personnages sont constitués de beaucoup de choses, mais c'est la passion qui leur permet d'exister vraiment, poursuit-il. Je veux prêter ma passion à tous les personnages que je peux incarner .

De grands souliers à chausser

La barre est haute pour ce jeune acteur américain, qui a les grands souliers de Charles Martinet à chausser. Celui-ci a été l’interprète des Let's-a-go , It’s-a-me, Mario et nombreux Wahoo et Yi-pa du plombier italien de Nintendo pendant environ 25 ans. Au fil des ans, il a également incarné les voix de Luigi, Waluigi, Baby Luigi, Baby Mario et Wario.

Ouvrir en mode plein écran Charles Martinet. Photo : Charles Martinet/X

On ne sait pas encore si, comme son prédécesseur, Afghani incarnera également ces autres personnages à l’avenir. Les fans ont été plusieurs à remarquer une différence dans les intonations de Wario lors du dévoilement d’une récente bande-annonce du jeu en développement MarioWare: Move It!, dont la sortie est prévue le 3 novembre.

Martinet continuera pour sa part à travailler avec Nintendo en tant qu' ambassadeur Mario , ce qui lui permettra de continuer à parcourir le monde pour partager la joie de ce personnage culte.

Le premier jeu vidéo en 2D en 10 ans de Mario, Super Mario Bros. Wonder, sera lancé le 20 octobre.