Des universitaires demandent la réévaluation du projet de Pointe-au-Père

Trois universitaires de Rimouski préoccupés par le développement immobilier de Pointe-au-Père publient un mémoire abordant les enjeux associés au projet.

Ils déposeront leur mémoire intitulé « Un nouveau milieu de vie à Pointe-au-Père? » au conseil municipal de Rimouski lors de la séance publique de lundi soir.

Ce mémoire s'ajoute aux voix qui s'élèvent contre le projet résidentiel projeté par la Ville dans ce secteur.

La Ville vise la construction d'au moins 800 unités de logement sur des terrains qui lui appartiennent dans le secteur de la rue des Violettes.

Les auteurs de ce document, l'avocate Rachel Nadeau, le philosophe Mathieu Perchat et l'étudiant en développement régional Vincent Tremblay, se penchent sur des arguments concernant la viabilité économique du projet, ses dommages environnementaux et l'incapacité de la stratégie de développement adoptée pour répondre aux enjeux de logement.

Ils concluent que Rimouski n'agit pas comme une ville avant-gardiste dans le dossier du développement d'un nouveau « milieu de vie » à Pointe-au-Père.

Pour nous, une ville avant-gardiste en est une qui préserve ses milieux humides et ses espaces verts, qui pratique la densification douce au centre de la ville et qui construit des logements en phase avec la demande , soutiennent, d'entrée de jeu, les auteurs du mémoire.

Ils estiment que Rimouski devrait favoriser la densification plus près du centre de la ville plutôt que de prioriser le développement immobilier à Pointe-au-Père.

La priorité absolue est de récupérer et valoriser les espaces vacants au centre-ville.

Dans ce mémoire, les auteurs se penchent sur des arguments économiques, politiques et environnementaux. Ils s'étendent aussi sur les impacts que pourrait avoir le projet sur la santé et la crise du logement.

Le nouveau développement doit se faire dans le district de Pointe-au-Père, au sud du boulevard Sainte-Anne, entre la rue du Sieur et l'avenue des Violettes. Photo : Ville de Rimouski

Selon eux, le fait de développer un nouveau quartier à l'extérieur du centre-ville, par exemple, favorise les classes aisées qui peuvent payer les frais de leurs déplacements vers le centre-ville, alors que le transport en commun n'est pas encore accessible à Pointe-au-Père.

Ils avancent aussi que le fait de reposer sur des promoteurs privés pour développer ce genre de projet et pour régler la crise du logement n'est pas une bonne stratégie .

Pour assurer une rentabilité, les investisseurs ciblent des produits facilement identifiables comme des bungalows. Il y a donc très peu d'innovation dans les bâtiments , soutiennent les auteurs.

Selon eux, trois sujets n'ont pas été traités lors des ateliers de travail de la première phase de consultations publiques : la rentabilité et la viabilité économique du projet, la valeur ajoutée des milieux naturels pour la santé publique et l'efficacité présumée du Plan de lutte à la pénurie de logements de la Ville.

Il existe de nombreuses alternatives permettant d'éviter de construire sur la forêt de Pointe-au-Père et répondant mieux à la crise du logement.

Comme pistes de solutions, les auteurs invitent notamment la Ville à ouvrir un dialogue avec les propriétaires d'espaces vacants au centre-ville pour trouver des alternatives au développement du terrain visé à Pointe-au-Père, de favoriser la rénovation des bâtiments existants plutôt que d'en construire de nouveaux, d'évaluer ses impacts sur la santé, de quantifier les différents besoins en logement sur son territoire et d'effectuer des inventaires des espèces présentes dans le secteur visé par le projet.

Dans le mémoire, on indique qu'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux et plus de 150 espèces de végétaux ont été recensés lors des deux bioblitz organisés par des bénévoles qui militent pour la protection du boisé. Les auteurs indiquent également que moins d'une dizaine d'espèces fauniques ont été identifiées lors de l'étude de caractérisation écologique menée par la firme Pesca Environnement pour la Ville en 2019.

L'avocate Rachel Nadeau est l'une des co-autrices du mémoire qui sera déposé lundi soir au conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Les auteurs suggèrent aussi à la Ville d'user de tous les pouvoirs qui sont à sa disposition pour acquérir des terrains du centre-ville qui sont présentement sous-utilisés, selon eux.

Pour ce faire, ils proposent que la Ville adopte un règlement prévoyant un plan d'acquisition d'immeubles de gré à gré ou par expropriation, dans le cadre de l'adoption d'un Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le centre-ville.

Un tel PPU doit être adopté pour le développement à Pointe-au-Père.

Le terrain et les bâtiments sur le site de l'Expo agricole à Rimouski font partie des immeubles qui pourraient être achetés par la Ville grâce au droit de préemption. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ils proposent également que la Ville utilise son droit de préemption. Ce droit lui permet d'acheter en priorité les immeubles qui y sont assujettis lorsque ceux-ci sont mis à vendre.

Les trois auteurs suggèrent l'assujettissement de certains immeubles du centre-ville à ce droit ou à l'expropriation, dont l'édifice H-G Lepage, le site de l'Expo agricole ou le terrain de l'ancien Cooprix, près de l'édifice de la Banque Laurentienne.

De fait, la Ville a déjà assujetti le site de l'Expo agricole au droit de préemption. Un projet de construction de logements abordables est aussi prévu sur le terrain de l'ancien Cooprix.

La Ville doit réaliser et rendre public un inventaire des immeubles sous-utilisés ou abandonnés et analyser les interventions possibles pour éviter qu'ils demeurent à l'abandon , poursuivent les auteurs.

Une mobilisation qui se poursuit

Des voix s'élèvent régulièrement contre le développement de ce nouveau milieu de vie à Pointe-au-Père.

Vers la mi-septembre, des médecins, des travailleurs de la santé et des chercheurs ont rédigé une lettre ouverte appuyée par l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), pour demander à la Ville de ne pas aller de l'avant avec l'aménagement du nouveau milieu de vie projeté.

Des rassemblements et des bioblitz ont été organisés dans les derniers mois. Les opposants au projet ont aussi participé à la première phase des consultations publiques.

De petits groupes de personnes ont participé à des bioblitz sur le terrain boisé à Pointe-au-Père au cours des derniers mois. Ils ont recensé des espèces de végétaux et d'animaux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Une pétition a aussi été déposée au conseil municipal à la fin du mois d'août.

Le maire, Guy Caron, était indisponible pour commenter le mémoire au cours de la journée, lundi.

Lors des dernières séances publiques du conseil municipal, il a rappelé que le plan-concept du projet de « milieu de vie » n'a pas encore été présenté aux élus et au public.

Il a indiqué que le conseil municipal ignore toujours la portion du boisé qui pourrait être affecté par le développement immobilier.

Échéancier du projet Automne 2023 Présentation publique du plan concept

Consultation écrite sur le plan concept Hiver 2024 Rédaction et processus d'adoption du PPU 2025 Réalisation des plans et devis

Début des travaux (phase 1)

Le maire Caron soutient que le projet résidentiel sur ces terrains qui appartiennent à la Ville est essentiel, selon lui, pour aider à contrer la crise du logement.

Guy Caron a aussi affirmé, dans les dernières semaines, que le projet devrait comprendre des immeubles multi-logements et non seulement des maisons unifamiliales.

Le projet d'aménagement d'un nouveau « milieu de vie » à Pointe-au-Père est considéré comme le plus important projet résidentiel depuis celui qui a été réalisé dans le secteur des Prés du Saint-Rosalie, dans les années 2000.