Vampire humaniste cherche suicidaire consentant remporte le Grand Prix au FNC 

Un mois après s’être illustré à la Mostra de Venise, le premier long métrage d’Ariane Louis-Seize, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, a remporté dimanche le Grand Prix de la compétition nationale du Festival du Nouveau cinéma (FNC).

La comédie d’horreur s’est ainsi illustrée contre les six autres films en compétition, réalisés par des cinéastes du Canada. Parmi ces œuvres, on comptait Les jours heureux, de Chloé Robichaud, et Soleils atikamekw, de Chloé Leriche, qui a remporté le prix du public Meilleur film francophone, remis par TV5 Québec Canada.

Le prix est accompagné d’une bourse de 15 000 $ en argent remise par le FNC, ainsi que de 15 000 $ en services de location d’équipement et de postproduction offerts par la boîte Post-Moderne.

Le 8 septembre dernier, Ariane-Louis Seize a remporté le Prix de la meilleure réalisation de la section Venice Days au Festival international du film de Venise. C’était la première fois qu’une femme du Québec présentait un film dans cette catégorie, où Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve se sont illustrés par le passé.

Le film, qui a pris l’affiche vendredi, met en lumière la relation entre une vampire (Sara Montpetit) trop empathique pour mordre et un adolescent (Félix-Antoine Bénard) qui cultive des idées suicidaires et se porte volontaire pour mourir.

Los Colonos remporte la Louve d’or

Du côté de la compétition internationale, c’est le film Los Colonos qui a mis la main sur la Louve d’or, prix remis au meilleur long métrage. Le drame historique du réalisateur chilien Felipe Gálvez, qui se déroule dans son pays natal en 1901, aborde le sujet de l’épuration ethnique de la tribu autochtone Onas, sous les ordres de l’armée britannique.

Western sombre sur le sujet de la décolonisation, le film avait aussi remporté le Prix FIPRESCI, également nommé le prix de la critique internationale, dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes au printemps dernier.

Parmi la vingtaine d’autres films récompensés dimanche, on peut souligner Levante, des Brésiliennes Lillah Halla et Maria Elena Morán, lauréates du prix Fierté Montréal pour le meilleur long métrage 2SLGBTQIA+, toutes sections confondues.

Soulignons aussi que Seagrass, de la cinéaste canadienne Meredith Hama-Brown, a remporté le Prix de la diffusion Québecor, destiné au meilleur espoir de la compétition nationale. La récompense est accompagnée d’une enveloppe de 30 000 $ en services publicitaires remise par Québecor.