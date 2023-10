Les feux de forêt pourraient mener à plus de coupes d’arbres morts en Alberta

En Alberta, le changement climatique entraînant une recrudescence des feux de forêt pourrait entraîner une augmentation des coupes de bois sur les arbres brûlés.

Quand une perturbation naturelle, telle qu'un incendie de forêt, touche l'approvisionnement en bois de l'Alberta, les entreprises forestières peuvent décider qu'il est encore rentable d'aller récupérer les arbres brûlés.

La récolte de bois brûlés est possible pendant une période d'environ deux ans, après quoi les fibres du bois se tordent, se fissurent et pourrissent, ce qui les rend inutilisables d'un point de vue économique.

Depuis 2016, on a récolté environ 20 millions de mètres cubes de bois chaque année, ce qui est suffisant pour remplir 8000 piscines olympiques, mais la proportion de bois récupéré peut varier, selon les données du gouvernement de l'Alberta.

Certaines années, les arbres détruits par le feu représentent moins de 1 % de la récolte totale, mais ce pourcentage est parfois nettement plus élevé. Entre mai 2019 et avril 2020, les arbres détruits par le feu représentaient près de 20 % de la récolte totale dans la province.

Cette variation est due à des facteurs économiques, comme l'explique Ken Greenway, directeur général de l'intendance forestière et des échanges commerciaux au ministère albertain de la Foresterie et des Parcs.

Cela peut dépendre de la facilité d'accès au bois brûlé ou du prix élevé du bois d'œuvre.

Le plus important, c'est de savoir quel type de bois a brûlé , dit Ken Greenway. Il se peut que [le bois] n'ait jamais été exploitable et qu'il n'ait donc jamais pu être récupéré.

Ouvrir en mode plein écran Le bois tué par le feu est fréquemment utilisé pour la fabrication de granulés de bois et la transformation de la biomasse en énergie. (Photo d'archives) Photo : Twitter/Alberta Wildfire

Tandis que la coupe à travers le charbon des arbres peut endommager l'équipement des entreprises concernées, ces dernières en retirent des avantages économiques, comme la réduction des redevances gouvernementales.

L’intensité du brûlage des arbres a aussi un effet sur les utilisations potentielles du bois. Dans la plupart des cas, il est difficile de l'utiliser pour faire de la pâte à papier, car le charbon peut le contaminer, précise Aspen Dudzic, directrice des communications à l'association des produits forestiers de la province, l'Alberta Forest Products Association.

Aspen Dudzic explique que, bien que le bois détruit par le feu ne soit pas toujours de première qualité, il est idéal pour de petits articles, comme des poteaux de clôture et des bacs de jardinage.

Il est également fréquemment utilisé pour la fabrication de granulés de bois et la transformation de la biomasse en énergie.

Un autre type de bois récupéré

La récolte de bois d’arbres détruits par le dendroctone du pin représente également une proportion de la récolte totale de bois chaque année. En Alberta, elle représente moins de 4 % par an depuis 2016.

En revanche, cette pratique est beaucoup plus courante en Colombie-Britannique, où le dendroctone du pin est le ravageur le plus destructeur des épinettes matures. En 2016, les arbres tués par cet insecte représentaient 30 % de la récolte totale de bois.

Cette proportion a diminué depuis, pour atteindre moins de 12 % en 2022, car le nombre total d'arbres détruits par le dendroctone du pin a diminué en Colombie-Britannique.

Les implications du changement climatique pour l'exploitation forestière

L'Alberta a connu, cette année, un nombre sans précédent d'incendies de forêt, avec plus de 2 millions d'hectares brûlés.

Cela signifie qu'il y a une surabondance de bois brûlé , explique Ken Greenway, du ministère albertain de la Foresterie et des Parcs.

Il ajoute que, avec le changement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait davantage d'incendies de forêt à l'avenir. Il est probable que la récupération des arbres détruits par le feu représentera une part plus importante de la récolte totale de bois.

Il dit que le gouvernement de l'Alberta étudie d'autres possibilités de récupération, comme l'augmentation de la fabrication de granulés de bois.

Brad Pinno, professeur agrégé de sylviculture à l'Université de l'Alberta, affirme qu'il est important que les entreprises forestières commencent à se concentrer davantage sur le bois de récupération.

Peut-être devrons-nous accepter des coûts d'exploitation plus élevés, des problèmes plus importants dans les usines, etc. , souligne-t-il.

Avec les informations de Liam Harrap