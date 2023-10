Le Canada atlantique, une mine d’or pour l’éolien en mer

Le Forum des politiques publiques vient de sortir un rapport sur l’apport que pourrait apporter l’éolien en mer à la production d’électricité du pays, notamment sur la façade atlantique.

Il y a, aujourd’hui au Canada, une ressource assez extraordinaire. Je ne doute pas qu’il y aura d’autres projets , indiquait Ambroise Wattez, directeur du développement des projets éoliens en mer de SBM Offshore.

Son entreprise avec une autre, DP Energy, annonçait en août son intention d’installer avant 2030 une vingtaine d’éoliennes en mer au large de Guysborough, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse. C’est le premier projet éolien extracôtier annoncé au Canada.

Et l’avenir pourrait donner raison à Ambroise Wattez. Un rapport en anglais (Nouvelle fenêtre) du Forum des politiques publiques, un groupe de réflexion d'Ottawa, annonce que le Canada atlantique pourrait devenir une superpuissance énergétique avec l’éolien en mer.

Peter Nicholson, auteur du rapport, affirme qu'investir dans l'énergie éolienne au large des côtes en Atlantique représente « une formidable opportunité économique » et une chance de « décarboniser » le système énergétique du pays.

L’auteur du rapport, Peter Nicholson, président du conseil d’administration de l’Institut climatique du Canada, et originaire d’Halifax, explique que l’éolien pourrait devenir pour le Canada atlantique ce qu’a été le pétrole pour le Texas.

Le vent souffle fort et de manière constante et il y a des zones au large où il est très possible d'installer un très grand nombre d'éoliennes , explique Peter Nicholson en parlant de l'Atlantique. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres endroits au Canada où cette opportunité existe.

L'île de Sable comme terre promise

Le banc de l'île de Sable située à près de 200 kilomètres des côtes de la Nouvelle-Écosse pourrait devenir un eldorado pour les porteurs de projets éoliens extracôtiers, selon le rapport.

Des phoques gris sur une plage de l'île de Sable.

Sa situation géographique est propice à un projet d'ampleur, car les eaux sur le site sont peu profondes, environ 60 mètres et libres de glace.

Cet emplacement pourrait accueillir au moins 1000 éoliennes d’une capacité de 15 mégawatts chacune, soit une production de 70 000 gigawattheures, le double de l’énergie consommée dans les provinces de l’Atlantique.

Normand Mousseau, professeur au Département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l’Institut Trottier à Polytechnique Montréal, rappelle que le vent reste une source d’énergie intermittente.

En haute mer, il vente plus , admet-il. Les éoliennes vont tourner plus de la moitié du temps, alors que sur terre c’est un tiers.

L'environnementaliste Brenna Walsh travaille au Centre d'action écologique à Halifax.

Brenna Walsh, coordonnatrice principale de l'énergie au Centre d'action écologique d’Halifax, est ravie d'entendre le potentiel des projets éoliens extracôtiers, mais elle rappelle qu’il est important de considérer l'impact total d'un projet aussi énorme.

Elle croit que les projets pourraient bénéficier de l'aide du gouvernement fédéral pour cartographier les meilleures zones ou s’installer en Atlantique pour minimiser les impacts.

De l’énergie neutre pour le futur

Cet avenir éolien est une promesse intéressante alors que la Nouvelle-Écosse vient d’annoncer son désengagement de la Boucle atlantique.

La province annonçait alors miser sur l’éolien terrestre, mais les débouchés de l’éolien maritime pourraient élargir l’horizon de la production énergétique.

Le gouvernement de Tim Houston doit aussi composer avec la promesse de sortir du charbon pour 2030. Le Canada de son côté s’est fixé comme objectif d’avoir une énergie neutre pour 2050.

Pour tenir ces objectifs, le fédéral doit finir de construire un cadre réglementaire. Dans un courriel, le ministère des Ressources naturelles du Canada indiquait en août, après l’annonce du premier projet éolien en mer, continuer à travailler sur la réglementation. Le gouvernement fédéral espérait pouvoir lancer les premiers appels d’offres en 2025.

Avec les informations de Julie Sicot et Paul Withers