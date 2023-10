Grève chez les employés des usines de traitement des eaux usées de Metro Vancouver

Les employés qui travaillent dans les cinq usines de traitement des eaux usées de la grande région de Vancouver sont en grève. Des piquets de grève sont érigés devant ces usines comme moyen de pression contre le District régional de Metro Vancouver (MVRD).

Le Syndicat des employés du district régional du Grand Vancouver (GVRDEU), qui représente 670 employés qui travaillent en extérieur, a expliqué par communiqué que ses membres sont sans convention collective renouvelée depuis deux ans. Ce syndicat avait officiellement entamé des moyens de pression le 2 octobre.

« Nous avons espoir que les membres du conseil d’administration de MVRD recommanderont à son administrateur en chef, Jerry Dobrovolny, de reconnaître l’urgence de la situation et de retourner à la table des négociations de bonne foi pour parvenir à un accord », précise le syndicat.

Le communiqué ajoute que les membres méritent une convention collective qui reflète l’ampleur des services qu’ils fournissent. Ils demandent entre autres une hausse de salaire et de meilleurs avantages sociaux.

Il y a deux semaines, un avis de grève a été déposé auprès de Metro Vancouver, le gouvernement régional qui coordonne des services publics à 21 municipalités et près de 2,8 millions de dollars. En plus du traitement des eaux usées, les membres du syndicat font de la collecte de ces eaux, la gestion des ordures et du recyclage, de la construction d’infrastructure, des travaux sur les logements et du contrôle de la qualité de l’air.

Plus tôt ce mois-ci, le District régional de Metro Vancouver a indiqué avoir offert une hausse de salaire de 11,5 % sur trois ans en plus d’un montant forfaitaire de 2350 $. Il a également précisé que toute mesure de grève n’interromprait pas les services essentiels.

Avec des informations de Moira Wyton