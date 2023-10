Coup d’envoi du premier Sommet étudiant à l’Université Laval

Le pavillon Alphonse Desjardins abrite depuis lundi le tout premier sommet étudiant de l'Université Laval, à Québec.

Ce qui va se faire cette semaine, c'est pas anodin a déclaré Sophie D’Amours, rectrice de l’université, rappelant les thématiques identifiées par les étudiantes et étudiants.

On va parler de santé mentale, de santé financière, d’un campus inclusif, des aspects pédagogiques, des services à la communauté .

La rectrice de l'Université Laval Sophie D'Amours.

La question de la santé mentale amorce une semaine de rencontres qui prendra la forme de différents ateliers, discussions et séminaires.

Redéfinir notre université

L’objectif est notamment d’améliorer les pratiques en enseignement, a rappelé James Boudreau président de la Confédération des associations d'étudiants de l'Université Laval ( CADEUL ), qui organise le séminaire avec l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures ( AELIÉS ) ainsi que l'Université Laval.

Nous nous assurerons que les préoccupations des étudiantes et étudiants soient non seulement entendues, mais aussi prises en compte et apportent des changements , a promis M. Boudreau, précisant qu'un avis serait rédigé à l'issue du sommet résumant la teneur des discussions pour en assurer un suivi.

James Boudreau président de la Confédération des associations d'étudiants de l'Université Laval (CADEUL)

Pour sa part le président de l' AELIÉS Frank Kenfack Jumetio indique que le sommet montre la volonté de tous de favoriser l'excellence académique mais aussi le bien-être et l'épanouissement.

Cathia Bergeron, Vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l’Université Laval, voit dans cet événement une opportunité de changement.

On va voir émerger des idées nouvelles pour redéfinir notre université.

Mme Bergeron rappelle que l'objectif ultime est l'appui à la réussite.

Lors du lancement, la rectrice Mme D'Amours a souligné le nombre d'étudiants participants. Quand j'entendais ce matin qu'on était rendus à 1200 participations aux événements, j'étais réjouie.

Ce premier sommet se tient du 16 au 20 octobre.

Avec les informations de Guylaine Bussière