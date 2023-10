À 19 ans, Ethan Williams est étudiant et conseiller municipal à Terre-Neuve

Comme de nombreux jeunes de son âge, Ethan Williams, 19 ans, fait des études. Mais contrairement à d'autres. il vient en plus de s'engager dans la vie politique.

Il a été élu par acclamation au conseil municipal de la ville de Bay Bulls mardi dernier, faisant de lui l'un des plus jeunes conseillers municipaux de Terre-Neuve-et-Labrador.

Ouvrir en mode plein écran L'édifice municipal de Bay Bulls, sur la rive sud de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Zach Goudie/CBC

Je me sens bien dans ce qui va arriver. Nous avons une ville formidable, remplie de gens formidables, et je suis tout simplement excité de pouvoir les représenter au mieux de mes capacités , a-t-il déclaré.

Pas un novice en politique

Ethan Williams, qui étudie les affaires et les sciences politiques à l’Université Memorial, n’est pas un novice en politique dans la province. Il est membre de la Jeunesse progressiste-conservatrice de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il a toujours eu un intérêt pour la politique, a-t-il avoué, et voulait aider à améliorer sa communauté.

Le niveau municipal est vraiment le fondement de tout cela. Vous êtes beaucoup plus sur le terrain, dans votre ville, c’est très local en ce sens. Et c’est là que ça commence.

On accorde beaucoup d’attention aux gouvernements fédéral et provinciaux partout au pays, mais les gouvernements municipaux font beaucoup pour s’assurer que la vie des gens est la plus belle possible , poursuit le jeune homme.

Mobiliser d’autres jeunes

Ethan Williams a mentionné qu’il n’avait rien de particulier à son ordre du jour lorsqu'il a rejoint le conseil, mais qu’il voulait se concentrer sur la jeunesse et la croissance durable dans la communauté.

Nous devons nous assurer que notre ville a ce dont elle a besoin pour favoriser cette croissance et le faire de manière durable , a-t-il soutenu.

Cela comprend les loisirs et le fait de s’assurer que les familles sentent qu’elles peuvent s’installer ici et grandir , croit-il.

Il veut également en faire plus pour initier les jeunes à la politique municipale.

Je pense que notre rôle en tant que jeunes dans la politique municipale est d’aider à mobiliser d’autres jeunes et de leur montrer que la salle du conseil est autant un endroit pour eux que pour n’importe qui d’autre.

Les jeunes ont la perspicacité et les connaissances nécessaires pour occuper des postes gouvernementaux pense-t-il.