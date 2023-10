Des travaux d'agrandissement à l’usine de production d’eau potable de Port-Cartier forcent la Ville à interrompre complètement l’alimentation en eau pour l'ensemble du secteur dès 21 heures lundi et pour une période de 15 heures.

Le Service des travaux publics de la Ville invite les citoyens à conserver par précaution une réserve d'eau potable pour subvenir à leur besoin pour une période d’au moins 72 heures.

On demande de remplir le bain, des sceaux, d'avoir des bouteilles d'eau et on espère que demain ça va être rétabli, mais il peut y avoir n'importe quel imprévu qui pourrait prolonger la coupure. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est des choses qui peuvent se produire. On ne sait jamais , explique le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Recommandations de la Ville pour les citoyens avant l'interruption : Prévoir 6 litres d’eau par personne pour la consommation

Prévoir 6 litres d’eau supplémentaire pour la préparation des repas

Prévoir de l’eau pour les animaux de compagnie

Conserver de l’eau pour l’utilisation des toilettes Source : Ville de Port-Cartier

La Ville demande également aux résidents de Port-Cartier de fermer l'alimentation électrique de leur chauffe-eau avant la coupure.

Publicité

Le Service des travaux publics demande aux résidents de ne pas allumer de feu à l’extérieur et de suivre l’évolution de la situation de près tout au long de l'interruption de l’alimentation en eau potable.

Le rétablissement du service est prévu le mardi 17 octobre à 12h00.

Une fois l'eau potable revenue, il est recommandé de limiter la consommation d'eau durant la journée du 17 octobre et de faire bouillir l'eau pendant une minute avant de la consommer, et ce jusqu'à nouvel ordre.