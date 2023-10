Minecraft franchit le cap des 300 millions d’exemplaires vendus

Le jeu Minecraft, de Microsoft, qui permet notamment de construire des villes virtuelles, a franchi le cap des 300 millions d'exemplaires vendus, renforçant son statut du titre le plus vendu de l'Histoire.

[C’est] une étape dont personne n'aurait pu rêver à l'époque où nous construisions toutes nos premières maisons en terre , est-il dans un billet sur le site du jeu.

À titre comparatif, l’ultrapopulaire Grand Theft Auto 5 s'est vendu à plus de 180 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie, en 2013, selon Take-Two, maison mère de son éditeur Rockstar Games.

Un succès marqué depuis 12 ans

Sorti en 2011, Minecraft est issu du travail d'un seul homme, le Suédois Markus Persson, cofondateur de Mojang Studios.

Apprécié aussi bien par les enfants que par les pirates et les développeurs et développeuses, Minecraft, un jeu de type bac à sable, est basé sur l'exploration d'un royaume infini. Dans celui-ci, les joueurs et les joueuses peuvent recueillir des matériaux et les utiliser soit pour créer des villes virtuelles, des jeux ou ce que leur imagination conçoit.

Pour beaucoup, Minecraft fonctionne comme un jeu de Lego virtuel, et grâce à un code en accès libre (open source), les joueurs et les joueuses qui y accèdent par le biais d'un ordinateur peuvent créer leurs propres éléments de jeu personnalisés, rendant possible une infinité de variations.

En 2014, le succès a été tel que Markus Persson a revendu Mojang Studios au géant américain Microsoft pour 2,5 milliards de dollars américains (3,4 milliards de dollars canadiens).