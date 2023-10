La plateforme d'observation des mammifères marins de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk est inaugurée lundi à Cacouna.

Le site Putep't-awt, qui signifie sentier du béluga en wolastoqey, sera accessible au public dès juin 2024.

Les visiteurs seront invités à se rendre sur une plateforme surplombant le fleuve pour observer les mammifères marins à travers des jumelles et des télescopes mis à leur disposition.

Le site est baptisé Putep't-awt, ce qui signifie « sentier du béluga » en wolastoqey. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Des guides d'interprétation seront aussi présents pour répondre aux questions des curieux sur les bélugas, leur habitat et les efforts de conservation pour les protéger.

Un parcours éducatif numérique visera également à partager des informations sur la biologie et l'écologie des cétacés.

Des panneaux d’interprétation sur la culture wolastoqey rappelleront également l'importance du site dans l'histoire de la Nation.

Nos ancêtres passaient par ici pour aller faire du troc à Tadoussac , rappelle le grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay, donc ça a une valeur historique et culturelle importante pour nous.

C'est un site important pour nous, pour notre histoire

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk rappelle que le territoire est important dans leur histoire. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'inauguration a eu lieu en présence des élus de la région et du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. Ce dernier a souligné la collaboration de la Première Nation avec l'ensemble des communautés de la région. Ce partenariat, c'est le signe que ça va rester dans le temps et que ça va perdurer , commente-t-il.

Les élus accompagnent le grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay, lors de l'inauguration du site. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

D'après lui, ces infrastructures renforceront l'attrait touristique de Cacouna.

Un centre de recherche pour les scientifiques

Cette plateforme d'observation servira aussi pour le travail des scientifiques du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins ( GREMM ).

Son directeur et président, Robert Michaud, est convaincu que l'ouverture de l'observatoire accélérera la recherche sur les mammifères marins. On va travailler dans des conditions agréables, mais ça va surtout donner à notre travail une vitrine extraordinaire , dit-il.

Faire de la recherche scientifique en présence des visiteurs, c’est un concept circulaire extraordinaire!

Le site facilitera les recherches des scientifiques du GREMM sur les populations de bélugas du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le projet du site Putep't-awt a coûté près de 4 millions de dollars. Il a notamment bénéficié d'une subvention de plus de 2 millions de Tourisme Québec et de 800 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a pour sa part investi 650 000 $ dans le projet.

Avec les informations de Patrick Bergeron