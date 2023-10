Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi la nomination de la diplomate Deborah Lyons en tant que nouvelle envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme.

Cette annonce était prévue avant l’offensive sanglante du Hamas en Israël, mais l’attaque du 7 octobre qui a fait plus de 1300 morts rappelle au reste du monde que l’antisémitisme n’est pas un vestige du passé, mais bien une réalité quotidienne vécue par les communautés juives ici, au Canada, et dans le monde entier , indique le cabinet de M. Trudeau dans un communiqué.

Mme Lyons, qui succède à l’ancien ministre de la Justice Irwin Cotler, a été nommée pour un mandat de deux ans.

Diplomate respectée possédant 25 ans d’expérience dans les domaines des relations internationales, des affaires politiques, de la gestion de la sécurité et du développement, Mme Lyons était auparavant ambassadrice du Canada en Israël , précise le bureau du premier ministre.

Plus récemment, elle a soutenu les efforts de paix et de stabilisation en Afghanistan en tant que représentante spéciale du secrétaire général et cheffe de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan.

La douleur atroce causée par les attaques du Hamas contre les Israéliens plus tôt ce mois-ci doit nous inciter à poursuivre ensemble la lutte contre l’antisémitisme.

M. Cotler avait été nommé au poste d'envoyé spécial en novembre 2020 pour faire progresser la sensibilisation à l'Holocauste et lutter contre l'antisémitisme au pays et dans le monde. Son mandat avait été reconduit en 2022.

La nomination de Mme Lyons intervient aussi à la suite du tollé provoqué par l'hommage rendu par le Parlement canadien à un ancien combattant ukrainien ayant servi dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

La controverse entourant Yaroslav Hunka a fait le tour du monde depuis qu'elle a éclaté dans la foulée de la visite à Ottawa du président ukrainien Volodymyr Zelensky, entraînant la démission du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui était à l'origine de cette invitation.

Selon M. Trudeau, la nomination de Mme Lyons servira notamment à éduquer les jeunes générations [...] afin qu'elles connaissent la vérité sur ce qui s’est passé et sachent que l’antisémitisme se perpétue encore aujourd’hui .

