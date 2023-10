Expulsions massives au Pakistan : des réfugiés afghans veulent qu’Ottawa intervienne

Le gouvernement pakistanais demande à tous les réfugiés afghans qui n’ont pas de papier de quitter le pays avant le 1er novembre. Un réfugié afghan de Saskatoon Ghiasuddin Shahanshahi tente de faire venir sa famille en Saskatchewan. Celle-ci a reçu l'aval d'Ottawa, mais éprouve des problèmes avec les services d'immigration au Pakistan.

Ghiasuddin Shahanshahi est installé à Saskatoon depuis un an, alors que les membres de sa famille sont coincés au Pakistan. Le père de famille indique que la résidence permanente du Canada a été approuvée pour toute sa famille.

Toutefois, ceux-ci sont dans l’impossibilité de quitter le Pakistan, car ils n’ont pas de permis de sortie. Ce document doit être approuvé par le gouvernement pakistanais, sans quoi, ils ne pourront pas quitter le pays.

La belle-sœur de Ghiasuddin Shahanshahi a réussi à se rendre à Saskatoon, mais cinq autres membres de sa famille habitent dans une tente sur un toit du Pakistan.

La belle-sœur de Ghiasuddin Shahanshahi, Nadia Manucher, est la seule membre de sa famille qui a pu quitter le Paskistan pour se rendre à Saskatoon.

S'il vous plaît, faites quelque chose pour le reste de la famille. Mon oncle est malade et il n'y a personne pour l'emmener à l'hôpital. Je suis tellement inquiète , indique Nadia Manucher, la belle-sœur de Ghiasuddin Shahanshahi.

La police [pakistanaise] ne respecte pas les réfugiés afghans. Elle nous traite comme des animaux.

Ghiasuddin Shahanshahi indique que sa famille a été arrêtée par la police pakistanaise et qu'ils risquent l’expulsion en Afghanistan, où se trouvent des talibans.

Ce dernier demande au gouvernement canadien de collaborer avec le Pakistan, afin d’aider les réfugiés afghans à quitter le pays en toute sécurité avant le 1er novembre.

Il affirme que son père, âgé de 67 ans, souffre de douleurs à l'estomac.

Le 9 octobre dernier, il a été intercepté par la police pakistanaise, alors qu'il se rendait à l'hôpital. Ils ont constaté qu'il n'avait pas de document légal en sa possession.

Ils sont venus chez mes parents et ont arrêté toute ma famille. Ils les ont mis en prison et non dans les commissariats , raconte Ghiasuddin Shahanshahi.

Il affirme qu’il a dû débourser 3500 dollars américains pour que sa famille recouvre la liberté.

Pas de réponse du Canada

Ghiasuddin Shahanshahi affirme que l'ambassade du Canada n’a pas communiqué avec les membres de sa famille.

Selon lui, le gouvernement fédéral doit transférer sa famille dans un logement sûr ou leur fournir une protection.

Il indique qu'il n'y a pas de date limite pour que les cinq membres de sa famille puissent venir au Canada.

Ghiasuddin Shahanshahi affirme que plusieurs appels et courriels lancés à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté et Canada (IRCC) sont restés sans réponse.

C'est le pire des scénarios , dit-il. Je suis déçu. Pourquoi le Canada n'aide-t-il pas?

De nombreux autres réfugiés autorisés à venir au Canada attendent sans fin.

Dans un communiqué envoyé jeudi à CBC/Radio-Canada par courriel, IRCC indique que le gouvernement fédéral et le haut-commissariat du Canada à Islamabad continuent de surveiller de près la situation et mènent des dialogues avec le Pakistan au sujet de la réinstallation des Afghans.

Nous continuons d'explorer toutes les avenues et de maximiser chaque occasion, aux côtés de nos partenaires, d'amener rapidement et en toute sécurité les Afghans au Canada , indique le communiqué.

L’agence fédérale affirme ne pas pouvoir donner de détails sur le nombre de réfugiés afghans sans papiers et ceux avec papiers qui attendant au Pakistan pour venir au Canada.

CBC s'est entretenue avec les membres de la famille de Ghiasuddin Shahanshahi qui sont au Pakistan.

Ces derniers confient que se cacher est un combat quotidien, que ce soit pour aller aux toilettes ou préparer les repas.

Si quelqu'un nous connaît, nous changeons d'emplacement. Je ne sais pas ce que nous devrions faire , indique la sœur de Ghiasuddin Shahanshahi.

Mon seul message au gouvernement canadien est de prendre soin des réfugiés. Si vous le promettez au peuple, alors amenez-le ici et aidez-le , ajoute Ghiasuddin Shahanshahi.

Avec les informations de Pratyush Dayal