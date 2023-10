L’actrice américaine Suzanne Somers est décédée à 76 ans

Suzanne Somers, l'effervescente actrice blonde connue pour avoir joué Chrissy Snow dans la série télévisée Three's Company, est décédée dimanche matin à l’âge de 76 ans.

L’entrepreneure et auteure à succès du New York Times souffrait d'un cancer du sein depuis plus de 23 ans.

Son mari, Alan Hamel, son fils, Bruce, et d'autres membres de sa famille immédiate étaient avec elle à Palm Springs, en Californie. Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre, indique un communiqué. Au lieu de cela, ses proches célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions d’admirateurs et d'admiratrices, qui l'ont beaucoup aimée. En juillet, Somers avait annoncé sur Instagram que son cancer du sein était revenu.

Elle avait reçu un premier diagnostic en 2000 et avait déjà eu des problèmes de cancer de la peau. L’actrice avait ensuite fait face à des réactions négatives quand elle avait opté pour un mode de vie biologique et sans produits chimiques pour sa guérison. Elle s'est opposée à l'utilisation de la chimiothérapie, dans des livres et à la télévision.

Suzanne Somers est née en 1946 à San Bruno, en Californie, d'un père jardinier et d’une mère secrétaire médicale. Elle a commencé à jouer à la fin des années 1960 et a obtenu son premier rôle important dans American Graffiti, de George Lucas en 1973. Elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision dans les années 1970, notamment The Rockford Files, Magnum Force et The Six Million Dollar Man, mais son rôle le plus célèbre est venu avec la comédie de situation Three's Company, diffusée sur ABC de 1977 à 1984.

Avec les informations de Associated Press