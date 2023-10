La Côte-de-Beaupré presse Québec de s’entendre avec le Mont-Sainte-Anne

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, des maires et membres de la communauté d’affaires s’unissent afin d’accentuer la pression sur le gouvernement provincial pour qu’il trouve un terrain d’entente avec Resorts of the Canadian Rockies (RCR) et « ainsi assurer la survie du Mont-Sainte-Anne ».

En avril, des investissements de 550 millions de dollars ont été annoncés par RCR , dont 100 millions $ consacrés à la modernisation des installations. L'entreprise, qui est gestionnaire de la station du Mont-Sainte-Anne, compte sur un partenariat financier avec le gouvernement du Québec pour mener ses projets à terme. Mais depuis, le dossier n'a pas avancé.

A l’aube de la saison hivernale , ce dossier est prioritaire pour les élus qui réclament la modernisation des installations du Mont-Sainte-Anne, lit-on dans un communiqué de presse envoyé lundi.

Ouvrir en mode plein écran Le Mont-Sainte-Anne, propriété de Resorts of the Canadian Rockies (RCR), souhaite se procurer des remontées mécaniques à la fine pointe de la technologie sur l’ensemble de son domaine skiable, ce qui inclut le remplacement de la remontée mécanique l’Étoile filante. Photo : Radio-Canada / Jonathan Bernard

Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, représentant 260 entrepreneurs dans le secteur, réclame aussi de son côté des ententes rapides. Il est important de comprendre que les résultats des ententes entre les deux parties auront un impact économique sur nos membres, sur la situation économique de la Côte-de-Beaupré , fait savoir Sébastien Paradis, président du conseil d’administration du regroupement de gens d’affaires de la Côte-de-Beaupré.

Nous demandions à RCR un plan d’investissement à court, moyen et long terme. C’est ce que nous avons eu ! Il faut maintenant que le gouvernement exige et s’assure du renouvellement des installations du Mont-Sainte-Anne. Il est minuit moins une.

Développement bloqué

Les élus qui font front commun appréhendent aussi les Jeux du Canada qui vont se tenir dans la région de Québec en 2027. Ils déplorent les répercussions économiques actuelles sur toutes les municipalités environnantes.

Le développement de notre municipalité est bloqué en raison de la situation actuelle , dénonce Pierre Renaud, le maire de Beaupré. Il est grand temps que le gouvernement se tourne vers nous pour qu’ensemble nous trouvions des solutions immédiates et pérennes.

Le gouvernement du Québec doit appuyer notre destination au même titre qu’il l’a fait dans d’autres régions du Québec , réclame pour sa part la mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, Mélanie Royer-Couture.

Contacté pour réagir sur le dossier, le cabinet du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, n’a pas souhaité commenter. Au moment d’écrire ces lignes, RCR n’avait pas répondu à nos questions.

Avec des informations de Guylaine Bussière