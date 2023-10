Les chutes extérieures, un problème de santé publique à Montréal

Les services d’Urgences-santé ont répondu à près de 14 000 appels pour des chutes survenues à l’extérieur, de 2016 à 2020, sur l’île de Montréal, révèle la première étude menée sur le sujet par la santé publique.

Initiée à la demande de Piétons Québec, qui réclamait davantage de données sur les chutes se produisant sur les trottoirs, dans les rues, les escaliers et autres lieux publics, cette étude a été menée par la Direction régionale de la santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal.

En scrutant les archives d’intervention des ambulanciers d’Urgences-santé sur le territoire de l’île de Montréal, les chercheurs ont répertorié 13 598 chutes survenues à l’extérieur qui ont nécessité l’intervention des ambulanciers de 2016 à 2020. De ce nombre, 63 % ont nécessité des traitements à l’hôpital.

Dans la mesure où il ne s’agit que des cas où un appel a été fait aux services d’urgence, il est permis de penser qu’un nombre beaucoup plus élevé de gens chutent chaque année sur la voie publique.

Un problème de santé publique

De nombreux Montréalais préfèrent marcher dans la rue que sur les trottoirs glacés lors d'épisodes de verglas.

Les chutes sont un problème de santé publique qui est appelé à s'accentuer au cours des prochaines années, notamment en raison des changements climatiques, souligne le rapport.

En croisant les données d’Urgences-santé et les données météorologiques, les chercheurs ont découvert sans surprise que même si des chutes se produisent sur l'ensemble de l’année, c’est en hiver qu’on chute le plus à Montréal.

Elles se produisent principalement dans les stationnements et sur les trottoirs. L’augmentation des épisodes de gel-dégel occasionné par les changements climatiques accroît également les risques , peut-on lire dans le rapport.

Un fléau pour les aînés

Outre les épisodes de verglas et de précipitations qui pourraient être appelés à se multiplier dans le futur, le vieillissement de la population fait aussi partie des facteurs aggravants. Selon l’étude des données d’Urgences-santé, la forte majorité des personnes qui ont dû être secourues par des ambulanciers à la suite d’une chute dans la période étudiée étaient âgées de plus de 50 ans.

Un facteur des plus importants, dans la mesure où une personne sur quatre dans la population sera âgée de plus de 65 ans en 2031.

Qu’elles surviennent à l’intérieur ou à l’extérieur, les chutes sont déjà un fléau chez les personnes âgées. Plus du tiers de cette population vivant à domicile fait au moins une chute chaque année dans les pays industrialisés , souligne la santé publique.

Les trottoirs glacés peuvent se révéler fort dangereux pour les personnes à mobilité réduite.

Au Canada, les chutes sont la principale cause d’hospitalisation et de décès par blessure chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Il est d’autant plus urgent pour les pouvoirs publics d’agir dans ce dossier dans la mesure où les hospitalisations attribuables aux chutes (intérieures ou extérieures) ont augmenté de 47 % chez les 65 ans et plus de 2009 à 2020, apprend-on dans le document d’une douzaine de pages.

Avec le vieillissement, le nombre d’hospitalisations dues aux chutes chez les aînés va continuer de s’accroître progressivement , préviennent les auteurs de l’étude.

En 2020-2021, 6575 Montréalais ont été hospitalisés en raison d’une chute. De ce nombre, 5399 avaient plus de 65 ans, et de ceux-ci, 2624 étaient âgées de 85 ans et plus. C’est donc 82 % des personnes hospitalisées qui sont âgées de plus de 65 ans.

Les chutes représentent un enjeu important de santé publique en raison des conséquences qui s’ensuivent, ainsi que par la population qui en est la plus affectée, soit les personnes aînées.

Des coûts financiers et sociaux importants

Outre leur nombre et leur gravité, les chutes représentent également un coût élevé pour le système de santé, mais également pour les proches des personnes blessées lors de ces chutes.

Chez les personnes de 65 ans et plus, les chutes entraînent en général des conséquences plus graves et à plus long terme que chez les personnes plus jeunes.

Une situation avec laquelle les piétons devront composer de plus en plus souvent en raison des cycles de gel et de dégel plus fréquents pendant l'hiver.

Au-delà des blessures qu’elles occasionnent chez cette population, les hospitalisations qui s’ensuivent entraînent souvent un déconditionnement physique, cognitif, psychologique et social , explique-t-on.

Ceci diminue la qualité de vie de la personne qui a chuté et augmente la charge de travail des aidants naturels et du réseau de la santé. Pour cette population, la chute précipite une admission en soins de longue durée.

Pour la santé publique, cette situation interpelle directement les pouvoirs publics, notamment les municipalités, qui sont les principales responsables de l’aménagement et de l’entretien des rues, des trottoirs et d'autres lieux publics empruntés par les piétons.

En plus de faciliter les déplacements aux personnes vivant avec des limitations ou des incapacités, les infrastructures piétonnes permettent de limiter les chutes causées par un aménagement inadéquat ou mal entretenu , plaide le rapport qui formule une dizaine de recommandations dont voici un aperçu :

Prioriser les piétons dans les politiques municipales afin qu’ils soient mis de l’avant dans la conception des aménagements de l’espace public;

Bonifier la vision de quatre saisons du déplacement actif, surtout en favorisant des mesures spécifiques pour la saison hivernale;

S’assurer que l’aménagement intègre les principes d’accessibilité universelle dès la planification, afin de favoriser les déplacements actifs pour toute la population;

Prioriser les quartiers défavorisés et les quartiers centraux afin de réduire les inégalités;

Amplifier les opérations de déneigement et de déglaçage des trottoirs;

Prioriser les zones de forte affluence piétonne, dans les quartiers centraux, à proximité des axes de transports collectifs et où il y a de fortes densités de personnes aînées qui résident en ménage privé ou en milieux de vie collectifs;

Prévoir un volume d’équipement de déneigement des trottoirs en cohérence avec la quantité de trottoirs.

Assurer un aménagement favorable à la santé dans une perspective de sécurité, convivialité et d’accessibilité universelle doit être une priorité pour les municipalités.

Outre de meilleurs aménagements piétonniers, les auteurs du rapport recommandent plus globalement d’offrir aux personnes âgées, qui seront de plus en plus nombreuses, des possibilités de pratiquer de l’activité physique accessible et adaptée à leurs besoins afin de s’assurer du maintien de leurs capacités physiques et de leur inclusion au sein des communautés et ainsi de limiter les risques de chuter .

Des milieux de vie conviviaux et sécuritaires permettent le maintien d’une bonne santé physique mais aussi mentale en favorisant l’autonomie et l’inclusion, rappelle-t-on.