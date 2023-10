En 1973, la sortie du film L’exorciste a fait couler beaucoup d’encre. Film terrifiant par l’histoire qu’il raconte et par ses nouveautés techniques, il a ramené sur le devant de la scène un phénomène qu’on croyait d’une autre époque : la possession par le diable.

Un film effrayant

En décembre 1973, le film L’exorciste, réalisé par William Friedkin, sort dans les salles de cinéma.

Ce film d’horreur, inspiré d’un véritable cas d’exorcisme pratiqué aux États-Unis en 1949, raconte l’histoire des tentatives de délivrer une jeune fille qui serait possédée par le démon.

Le film fait grande sensation.

À l'entrée de certains cinémas, des ambulances attendent des spectateurs évanouis ou choqués durant les projections.

Il faut dire que les dernières innovations techniques utilisées par William Friedkin amènent aux images du film un niveau d’horreur inédit jusqu’alors au cinéma.

Le film rétablit par ailleurs dans l’actualité un sujet qui semblait avoir été relégué aux oubliettes de l’histoire : la possession d’un être humain par Satan.

Dans la foulée de la sortie du film, on se questionne : un tel phénomène est-il seulement possible? Le diable existe-t-il et peut-il se manifester en possédant une personne?

15:15 Micro-trottoir et interviews des journalistes Claude-Jean Devirieux et Pierre Nadeau sur le film L'exorciste et sur le sujet de la possession par le diable

Le 19 février 1974, l’émission Le 60 présente un reportage où l’on voit notamment un micro-trottoir, effectué par le journaliste Claude-Jean Devirieux, qui recueille les impressions de spectateurs montréalais qui viennent assister à la projection de L’exorciste.

On y aperçoit aussi des entrevues réalisées par le journaliste Pierre Nadeau avec, en particulier, un théologien et un prêtre qui a pratiqué des exorcismes.

Le journaliste scientifique Fernand Séguin donne par ailleurs une explication plus rationnelle au phénomène de possession qu’il associe à la maladie mentale.

Un phénomène qui existerait au Canada et au Québec

En 1984, la possibilité de cas de possessions diaboliques interpelle encore le public.

D’autant plus qu’il y avait, à cette époque, recrudescence de ce phénomène au Canada et au Québec.

24:59 Reportage de l'animatrice Anne-Marie Dussault sur la recrudescence des cas de possessions diaboliques au pays

C’est là le sujet d’un reportage de l’animatrice de l’émission Contrechamps, Anne-Marie Dussault, présenté le 16 octobre 1984.

L’animatrice interviewe plusieurs spécialistes du sujet et explique les raisons de cette recrudescence des phénomènes de possessions diaboliques au pays.

4:57 Le journaliste Pierre Nadeau interviewe le psilogiste Louis Bélanger sur l'existence de cas de possessions diaboliques.

La diffusion du reportage d’Anne-Marie Dussault amène le journaliste Pierre Nadeau de l’émission Le Point à interviewer, le 25 octobre 1984, sur la question de la possibilité de l’existence de possessions diaboliques, le psilogiste et spécialiste des questions paranormales Louis Bélanger.

Celui-ci affirme que si les cas de possessions par Satan existent, leur origine est toutefois matière à interprétation.

En un demi-siècle, L’exorciste est devenu un film culte, tant pour la manière dont il raconte une histoire de possession par le diable que par les circonstances troubles de son tournage.

Le film est une œuvre marquante dans l’histoire du septième art.

L’American Film Institute, par exemple, l’a classé 3e meilleur film d’épouvante derrière Psychose et Les dents de la mer.

Il est également un des films d’horreur les plus rentables jamais tournés et a donné naissance à ce qu’on peut appeler une franchise.

Depuis le 6 octobre 2023, L’exorciste : dévotion, aussi réalisé par William Friedkin, est projeté dans les salles de cinéma.

Ellen Burstyn, qui, en 1973, jouait le rôle de la mère de la jeune fille possédée, se retrouve aussi dans cette mouture de 2023.

Une façon de bien marquer le lien entre les deux productions.