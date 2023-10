Les débats autour du projet de loi sur les droits parentaux se poursuivent en Saskatchewan

Les débats sur le projet de loi 137 concernant les droits parentaux se poursuivent lundi à l’Assemblée législative à Regina ce lundi.

Les députés en sont à la deuxième lecture du projet de loi qui exige le consentement des parents lorsque les enfants de moins de 16 ans changent de nom ou de pronom à l'école.

Dans son projet de loi, le gouvernement provincial invoque la disposition de dérogation. Le but est de contourner les articles 2, 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et les articles 4 ,5 et 13 du Code des droits de la personne de la Saskatchewan.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les directeurs d’école informent les parents au moins deux semaines à l’avance lorsque le thème de santé sexuelle prévoit d’être abordé en classe. Les parents pourraient donc retirer leurs enfants de ces cours.

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Jeremy Cockrill, a expliqué la semaine dernière que les parents avaient un rôle à jouer dans les prises de décisions chez leurs jeunes.

Lorsque le gouvernement provincial a annoncé sa nouvelle politique sur l’identité de genre et l’éducation sexuelle en août dernier, l'organisme UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity a intenté une action en justice contre la province.

Les avocats de l’organisme avaient demandé une injonction pour la suspension de la politique et cette demande avait été accordée par un juge. En réponse à cette décision judiciaire, le premier ministre Scott Moe a manifesté son intention d’utiliser la disposition de dérogation.

Un projet de loi qui continue d’inquiéter

Ce projet de loi entraîne beaucoup d’inquiétudes auprès des parents et des organismes.

Dans un communiqué de presse publié lundi, l’organisme Egale Canada, qui défend les droits de la personne, soutient que cela aura de grandes conséquences sur les enfants et les jeunes.

Egale Canada craint que les élèves et leur famille ne puissent intenter une action en justice en raison de la clause dérogatoire incluse dans le projet de loi.