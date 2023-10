Le transport en commun de plus en plus populaire dans le Grand Moncton

La société Codiac Transpo a enregistré cette année près de 1,3 million d’embarquements en date du mois d’août. C'est une augmentation d'environ 50 % par rapport à la même période en 2022. Chaque autobus du service de transport en commun du Grand Moncton compte 38 places. À l’heure de pointe, on peut parfois y voir jusqu’à 75 passagers.

On retrouve maintenant des quinzaines d'usagers du transport en commun à des arrêts où personne n’attendait de monter à bord d’un autobus il y a quelques années.

Ce qui a changé, c'est qu'un ou deux immeubles à logements ont fait leur apparition à ce coin de rue , explique la directrice du service, Angela Allain.

Angela Allain est directrice du service de transport en commun du Grand Moncton, Codiac Transpo. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

Elle attribue l’augmentation de l’utilisation du transport en commun au boom démographique que la région connaît et à l’arrivée de gens qui proviennent de grands centres urbains. Elle note aussi une hausse des inscriptions aux universités et collèges de la région.

De nombreuses personnes qui s'installent ici viennent de grandes villes et ont l'habitude d'utiliser les transports en commun. C'est donc une source naturelle de transport qu'ils recherchent lorsqu'ils arrivent ici , souligne Mme Allain.

Si le service est de plus en plus populaire, il n’est pas sans faille, selon ses utilisateurs.

Codiac Transpo exploite 37 autobus autour de trois pôles : le centre commercial Place Champlain, le Centre Avenir et le boulevard Plaza. Plusieurs véhicules font les trajets les plus achalandés, comme les lignes rouges et vertes.

Pour certains passagers, ce n’est pas assez. Voyager d’un quartier à un autre dans la région nécessite souvent un transfert. C’est ce que déplore Daniel LeBlanc, un usager qui attendait l’autobus au Centre Avenir. Dans son cas, le trajet peut prendre jusqu’à deux heures.

Si vous devez vous rendre n'importe où à Riverview et qu'il n'y a que deux bus, ça prend une éternité pour aller où que ce soit , affirme le jeune homme.

Russell Jones, qui attendait aussi l’autobus, avance qu’il devient de plus en plus difficile de trouver une place pour s’asseoir à bord. Il a cependant remarqué que l’attente entre deux trajets a diminué.

Il semble que la situation se soit un peu améliorée, ce qui est un grand progrès , indique M. Jones.

Russell Jones utilise régulièrement le transport en commun à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Plusieurs autobus font le même trajet afin d’éviter que les passagers attendent plus d’une heure pour effectuer leur transfert. Cette stratégie fait par contre en sorte que les routes sont moins directes.

Afin d’améliorer davantage le service, Codiac Transpo doit augmenter le nombre de véhicules dans sa flotte.

Nous pourrions utiliser au moins cinq bus supplémentaires, et nous avons besoin de bus de remplacement rien que pour maintenir le niveau de service actuel , avance Mme Allain.

Codiac Transpo compte d’ailleurs demander du financement pour l’achat de nouveaux autobus l’année prochaine, mais les retards dans les chaînes d’approvisionnement font en sorte qu’il faudra attendre au moins un an après la commande avant d’obtenir ces véhicules.