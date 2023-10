L’Acadie rend hommage à l’artiste Roméo Savoie

Plusieurs personnalités du milieu artistique en Acadie soulignent le legs du peintre et poète acadien Roméo Savoie, décédé en fin de semaine à l'âge de 95 ans.

M. Savoie était un pionnier de l'art moderne en Acadie. Son œuvre est reconnue dans le monde entier. Il laisse plus de 4000 tableaux, un roman et six recueils de poésie. Il a présenté une centaine d'expositions en plus de 50 ans de carrière artistique.

Ouvrir en mode plein écran Des tableaux de Roméo Savoie exposés au Centre culturel Aberdeen en janvier 2019. Photo : Radio-Canada

Roméo Savoie était un bâtisseur et un précurseur, souligne l’artiste multidisciplinaire Herménégilde Chiasson.

Il a été l’un des premiers à pouvoir travailler dans différents médias. C’est un artiste qui a marqué l’Acadie, non seulement par son travail, son œuvre, mais aussi par les institutions auxquelles il a travaillé , explique Herménégilde Chiasson au cours d’une entrevue accordée à l'émission La matinale, d’ICI Acadie.

Roméo Savoie a participé à la fondation de la Galerie Sans Nom et de la Galerie 12 à Moncton, entre autres.

Un artiste influent

Le peintre Georges Goguen, qui a bien connu Roméo Savoie, revient sur son influence.

Quand je l’ai rencontré, il avait l’esprit d’être un peintre. Ça m’avait fasciné. Moi, être un peintre? J’étais illustrateur. Je n’avais jamais pensé à faire trop de peintures. Avec Roméo, on dirait qu’il y avait une énergie qui sortait de lui. Ça m’a beaucoup influencé , affirme Georges Goguen au micro de La matinale.

Roméo Savoie a aussi influencé Herménégilde Chiasson. Quand je l’ai rencontré, il a été incroyablement encourageant , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Un tableau de Roméo Savoie exposé à Halifax en 2017. Photo : Radio-Canada

M. Chiasson était allé voir l’une des premières expositions d'œuvres de M. Savoie à Edmundston.

J’ai échangé un tableau avec lui. Alors moi, je sortais de l’université. Roméo, c’était pour moi quelqu’un de vraiment important parce que, comme Georges disait tantôt, il a brisé la barrière. C’était un esprit vraiment moderne, mais progressiste. C’était quelqu’un qui avait vraiment à cœur de donner à l’Acadie une voix contemporaine , explique Herménégilde Chiasson.

Un legs monumental

Le sénateur René Cormier, ancien président de la Société nationale de l'Acadie et ancien directeur du Théâtre populaire d'Acadie, souligne le legs de Roméo Savoie.

Très triste nouvelle que le départ d’un de nos plus grands artistes acadiens, Roméo Savoie. Son œuvre remarquable est un legs monumental à l’Acadie et à l’humanité. Merci cher Roméo de nous avoir offert votre vision du monde si unique. Reposez en paix , écrit René Cormier dans une publication sur Facebook.

