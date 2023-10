Hockey Calgary s’interroge sur la nouvelle politique nationale en matière de vestiaires

Une nouvelle politique mise en place par Hockey Canada, qui stipule que les joueurs doivent porter une couche de base en tout temps dans les vestiaires lorsque plus d'une personne est présente, suscite la confusion auprès des administrations locales de hockey à Calgary.

La politique, qui est entrée en vigueur le 12 septembre, s'applique à toutes les équipes de hockey mineur régies par Hockey Canada et ses membres.

La politique introduit également une règle des deux , qui exige que deux adultes formés et contrôlés soient présents dans le vestiaire ou directement à l'extérieur du vestiaire lorsque des joueurs se trouvent dans ces espaces.

Selon Hockey Canada, ces derniers sont chargés de surveiller le comportement des joueurs et s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination, de harcèlement, d'intimidation ou d'autres formes de maltraitance .

Tandis que l'organisation nationale prône que c'est la responsabilité des entraîneurs et du personnel de l'équipe de veiller à ce que les joueurs respectent la politique, certaines organisations locales de hockey affirment avoir reçu peu d'indications sur la meilleure façon de mettre en œuvre ces nouvelles exigences.

Kevin Kobelka, directeur général de Hockey Calgary, a déclaré qu'il n'avait reçu aucune communication directe de Hockey Canada sur le sujet qu'il a appris à travers les médias.

Nous avons donc posé beaucoup de questions au cours de la semaine dernière pour essayer de déterminer la bonne direction à prendre , a-t-il expliqué.

Nous avons en quelque sorte été pris au dépourvu.

La politique de Hockey Canada décrit une couche de base comme un short et un t-shirt, ou un short de compression et un t-shirt ou un soutien-gorge de sport. Les joueurs sont encouragés à porter une tenue minimale similaire, telle qu'un maillot de bain, lorsqu'ils utilisent les douches ouvertes.

En attendant de recevoir des réponses, Kevin Kobelka a expliqué que Hockey Calgary avait appliqué les nouvelles règles en fonction de son interprétation de la politique.

Ainsi, l'organe directeur local du hockey mineur impose aux joueurs des équipes de porter une couche de base 30 minutes avant d'entrer sur la glace et 15 minutes après la fin des matchs ou des entraînements.

[Ensuite] les personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans cet environnement ont le temps d'entrer dans l'établissement ou d'en sortir , a affirmé Kevin Kobelka.

La direction locale du hockey continue également à s'interroger sur l'objectif réel de la nouvelle politique, a-t-il affirmé.

Nous croyons que c'est pour la sécurité, nous croyons que c'est pour l'inclusivité, mais nous devons être en mesure de l'exécuter et nos bénévoles doivent être en mesure de la surveiller , a-t-il ajouté.

La politique stipule que le but est de créer un environnement sécuritaire, inclusif et équitable dans les vestiaires.

Une erreur de communication, selon une experte

Theresa Fowler est professeure adjointe à l'Université Concordia d'Edmonton et ses recherches portent sur la culture du hockey masculin d'élite.

Elle pense que la plus grande erreur de la nouvelle politique a été le manque de communication avec les membres de Hockey Canada en ce qui concerne les raisons de sa mise en œuvre.

Ouvrir en mode plein écran La politique s'applique à toutes les équipes de hockey mineur sanctionnées par Hockey Canada et ses membres. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Dave Holland/Girls Hockey Calgary

Je pense que certaines personnes s'en écartent, peut-être parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi [elle fut introduite] , a souligné celle qui a également travaillé auprès de Hockey Canada.

Theresa Fowler dit pour sa part que le message général derrière la politique est positif et qu'il montre que l'organisation prend des mesures pour faire évoluer ses pratiques.

Je sais qu'il y a beaucoup de résistance... mais au moins, il y a un certain travail qui se fait.

Elle a ajouté que les nouvelles exigences en matière de couches de base pour les joueurs pourraient rendre plus à l'aise les jeunes dont les cultures encouragent la modestie en public et que la règle des deux contribuera à faire des vestiaires des espaces plus sûrs dans lesquels la culture du huis clos qui les caractérise pourra commencer à se dissoudre.

Dans notre pays, le hockey a été si restreint, si insulaire , a expliqué Theresa Fowler. Nous devons comprendre qu'il y a tellement d'enfants qui ne sont pas inclus dans le hockey parce que personne ne fait les changements nécessaires.

Avec les informations de Kylee Pedersen