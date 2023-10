Un groupe de chercheurs de l'Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, à Sudbury, veut savoir à quels niveaux de concentration le radon est sans danger et quand il pourrait présenter un risque pour la santé.

Le radon est un gaz invisible et inodore que l'on retrouve dans la plupart des maisons et il constitue la deuxième cause de cancer du poumon au Canada.

Santé Canada estime que 16 % des décès par cancer du poumon sont liés à l'exposition au radon à la maison.

Le radon est produit lorsque l’uranium présent dans la roche commence à se désintégrer.

Christopher Thome, professeur adjoint à l'Université de l’EMNO, affirme que l'on ne comprend pas bien les effets de faibles niveaux de gaz radon sur les poumons.

Pour le savoir, des chercheurs à l’école de médecine du Nord de l'Ontario s'associent à des scientifiques australiens qui ont construit une chambre expérimentale pour tester l'exposition au radon chez les souris.

Nous allons construire une chambre semblable ici dans le Nord de l'Ontario qui sera la première du genre au Canada, qui nous permettra d'examiner l'exposition au gaz radon chez de petits animaux , mentionne M. Thome.

La chambre permettra aux chercheurs d’ajuster la quantité de radon à laquelle les souris sont exposées et d’en mesurer les effets.

La raison pour laquelle on ne sait pas grand-chose sur le radon est qu'il est en réalité très difficile de mener ces expériences sans ce type d'équipement spécialisé , explique M. Thome.

Son équipe estime que la plupart des gens ne sont pas exposés à suffisamment de radon dans leur vie quotidienne pour que cela présente un risque pour la santé. Ils prévoient de confirmer ou réfuter cette théorie grâce à leurs recherches.

Si nous pouvons démontrer que certains niveaux de radon sont sans danger, alors les gens n'auront pas besoin de s'inquiéter des faibles niveaux de radon qui pourraient se trouver dans leurs maisons et n'ont pas nécessairement besoin de dépenser de l'argent pour des choses comme des tests , indique M. Thome.

Pour mener cette recherche, l'Université de l’EMNO a reçu une subvention de 1,5 million de dollars sur cinq ans du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Recherche souterraine

En plus de la recherche sur le radon, la subvention appuiera également un projet dans le laboratoire souterrain SNOLAB pour voir ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'exposition à la radiation.

Puisque SNOLAB se trouve à deux kilomètres sous terre, il bloque le rayonnement cosmique qui bombarde constamment la Terre.

Outre le CRSNG, d’autres partenaires financiers dans le projet incluent le Nuclear Innovation Institute, Bruce Power et Cameco Corporation.

Avec les informations de CBC