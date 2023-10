L’inflation aura-t-elle raison des skieurs cette année?

L'inflation qui frappe de plein fouet les familles estriennes pourrait avoir des effets sur la saison de ski qui approche.

Les centres de ski comme Bromont et Orford ont dû hausser leurs tarifs de 5 à 10 %.

À Bromont, certains clients habituels tardent à acheter leur abonnement de saison.

On voit un certain ralentissement. Pas quelque chose d'alarmant, mais quand même, ce n'est pas la folie comme on l'a connue dans les dernières années. On voit qu'il y a un comportement un peu différent , témoigne le directeur des ventes et marketing pour Bromont, montagne d'expériences, Marc-André Meunier.

On vient de terminer notre prévente d'automne et les gens ont attendu à la toute fin pour faire leurs achats, ce que l'on n'a pas vu dans les années précédentes. Le ski, ça reste un loisir. Nos clients nous disent qu'ils veulent continuer à skier, mais s'engager avec un abonnement, c'est plusieurs centaines de dollars. Oui, on le voit, l'inflation a un certain impact , ajoute-t-il.

À Orford, la prévente d'abonnements de saison qui a eu lieu au printemps s'est bien déroulée. Toutefois, un certain ralentissement se fait sentir ces jours-ci.

Au printemps, on était un peu en avance sur l'année dernière. Là, ça va quand même bien. On ne gardera pas l'avance qu'on avait au printemps, mais somme toute, on devrait être en avance sur l'année passée , précise le directeur général du Mont-Orford, Simon Blouin.

Les gens sont plus stratégiques, réfléchissent plus. Par contre, ça va quand même bien, parce qu'on a plusieurs types d'options de billets. On a des abonnements seulement pour le mont Giroux. On a aussi des billets multivisites , explique-t-il.

Se tourner vers l'équipement d'occasion

Dimanche, un bazar était par ailleurs organisé à la station du Mont-Orford pour permettre aux adeptes de ski de se procurer de l'équipement d'occasion à moindre coût.

Faire du ski alpin, ce n'est pas donné. Pour plusieurs familles, le bazar est le moment de venir chercher des aubaines , a expliqué la bénévole Marie-Pier Gilbert. Le bazar se poursuivra la fin de semaine prochaine.

D'autres sportifs se tournent quant à eux vers la location.