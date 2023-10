Règles de zonage : les élus d’Ottawa divisés sur les quadruplex

La Ville d'Ottawa se prépare à assouplir les règles pour autoriser des logements plus hauts et plus denses alors qu’elle travaille sur un nouveau règlement de zonage. Mais certains se demandent si la Ville devrait aller encore plus loin pour s’assurer de ne pas perdre sa part des quatre milliards de dollars de financement fédéral.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a rencontré le ministre fédéral du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, à la fin du mois dernier pour discuter, au moins en partie, de la demande d’argent de la Ville dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements.

Le ministre a joué dur en matière de logement partout au pays. Il a envoyé des lettres à des villes comme Halifax et Mississauga, leur demandant d’augmenter les limites de hauteur à quatre étages dans les zones centrales ou à proximité des gares de transport en commun et d’autoriser quatre unités sur chaque terrain en échange de cet argent.

M. Sutcliffe a déclaré que sa Ville travaillait déjà sur de nouvelles règles de zonage qui devraient satisfaire Sean Fraser. Le maire a dit que tous deux veulent la même chose : plus de logements.

Nous travaillons sur un plan qui, je pense, ira bien au-delà de ce que le gouvernement fédéral attend de nous en ce qui a trait à la densité que nous atteindrons dans la ville , a-t-il dit. Ils verront que nous avançons dans la direction qu’ils souhaitent et que cela est conforme à leurs plans, et nous pourrons alors avancer avec la demande de financement.

Lorsqu’on lui a demandé si Sean Fraser avait indiqué que le plan d’Ottawa serait suffisant, le maire a répondu que les discussions se poursuivent .

Ouvrir en mode plein écran Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

La Ville espère plus de 150 millions de dollars du fonds fédéral pour financer un projet visant à ajouter près de 7000 logements. Dans l’attente d’une réponse à cette demande, certains conseillers ne sont pas à l’aise pour prendre des risques avec cet argent.

Publicité

La conseillère du quartier Somerset, Ariel Troster, a souligné que Sean Fraser a poussé d’autres villes à autoriser jusqu’à quatre unités par lot, et non les trois unités que le conseil a récemment approuvées pour se conformer à la loi provinciale visant à accélérer la construction de plus de logements.

Elle a demandé au personnel municipal pourquoi Ottawa n’allait pas simplement de l’avant avec quatre logements, alors que la Municipalité rédige un nouveau règlement de zonage.

Je veux simplement faire part de mon inquiétude, car il s’agit d’une demande très forte. J’espère que, si le gouvernement faisait cette demande, nous agirions rapidement, sachant que beaucoup d’argent est en jeu pour la Ville , a-t-elle dit lors d’une réunion du Comité de la planification et du logement, la semaine dernière.

Le bureau du ministre a affirmé qu’il était actuellement illégal dans de nombreuses villes de construire le type de logements nécessaires pour mettre fin à la crise du logement. L’équipe de Sean Fraser souhaite que les municipalités de tout le pays augmentent leurs ambitions .

Publicité

À London, Halifax, Hamilton et Vaughan, nous avons conclu des accords dans lesquels ces villes étaient prêtes à légaliser quatre logements de plein droit et n’avons négligé aucun détail pour éliminer les règlements en vigueur qui bloquaient la construction , peut-on lire dans une déclaration envoyée par courriel.

Si les villes sont en mesure de justifier efficacement pourquoi elles ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre les mesures que nous avons proposées, le ministre Fraser est disposé à envisager des solutions élaborées localement qui iront au-delà des demandes formulées par le ministre et atteindront les objectifs souhaités , a ajouté l’équipe du ministre.

L’augmentation de la hauteur limite un point clé pour Ottawa

Le nouveau règlement de zonage devrait remplacer, en mars, un mélange complexe de réglementations bâties sur une base antérieure à la fusion municipale à Ottawa.

Le président du Comité de la planification et du logement, Jeff Leiper, a mentionné que cela entraînerait un changement très significatif sur les densités autorisées dans la Ville et inclurait des mesures qui sont déjà susceptibles de susciter une opposition.

Il a déclaré que ce serait plus nuancé que l’autorisation générale de quadruplex, qualifiée d’arbitraire par M. Leiper. Par contre, il pense que cela aboutira aux mêmes résultats.

Nous sommes convaincus que nous allons atteindre les densités recherchées par le gouvernement fédéral d’une manière bien réfléchie, globale et holistique.

Ouvrir en mode plein écran Ariel Troster (au centre) et Jeff Leiper (à droite) lors d'un conseil municipal à Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxim Saavedra-Ducharme

Le règlement de zonage de la Ville doit se conformer au dernier plan officiel, qui prévoit déjà des gratte-ciel autour des stations de transport en commun et une densité accrue le long des principaux corridors.

Jeff Leiper a mentionné que cela autoriserait également des logements plus hauts dans certains quartiers de faible hauteur, augmentant les limites actuellement fixées à deux étages à deux étages et demi, ou trois, selon la forme du bâtiment. Il pense que ce sera un défi politique suffisant.

De nombreux résidents d’Ottawa s’y opposeront fortement. Ce sera un point clé, encore plus important que le nombre d’unités.

Il se pourrait cependant que le gouvernement fédéral fasse preuve de flexibilité quant aux demandes de hauteur, puisqu'il a finalement approuvé la demande d'Halifax même sans le changement de quatre étages initialement demandé par Sean Fraser.

Selon Jeff Leiper, la nouvelle politique de trois logements par lot d'Ottawa est également susceptible de satisfaire le gouvernement fédéral, d'autant plus qu'elle s'applique aux maisons jumelées et en rangée qui pourraient chacune être divisées en trois logements distincts.

Pour la majorité de la ville, les changements que nous avons réalisés signifient qu'il pourrait y avoir jusqu'à six logements , a-t-il expliqué.

Les conseillers de banlieue inquiets

Les conseillers municipaux semblent divisés sur la question de savoir si Ottawa doit passer à une limite générale de quatre logements, avec ou sans ultimatum fédéral. Les lignes de faille longent en partie la ceinture de verdure.

Je pense que c’est une idée fantastique , a déclaré la conseillère de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, en réponse aux commentaires d’Ariel Troster, la semaine dernière.

Selon l’élue francophone, augmenter les limites de hauteur à quatre étages serait également logique dans des zones plus larges de la ville, où le besoin de nouveaux logements est urgent.

Je suis une conseillère du centre-ville. Nous avons déjà eu une densification ici. J’ai également hâte que d’autres parties de la ville bénéficient d’une densification… Il y a de plus en plus de monde ici.

Le conseiller de Knoxdale-Merivale, Sean Devine, semblait favorable à une politique de quatre unités. Nous avons déjà approuvé trois unités par lot. Quatre, ce n’est pas un grand pas. Nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour atteindre nos objectifs de croissance, et nous devrions le faire de manière à créer des communautés plus denses, plus vivables et plus abordables , a-t-il expliqué par courriel.

En dehors de la ceinture de verdure, les conseillers s’accordent sur l’urgence de la crise du logement, mais craignent que les infrastructures ne soient pas en mesure de suivre le rythme d’une augmentation rapide de la densité.

Le conseiller du quartier d’Orléans-Est-Cumberland, Matthew Luloff, a mentionné que quatre unités par lot ne fonctionneraient pas dans son quartier. Il a, en partie, blâmé le gouvernement fédéral. Il a demandé comment il pouvait promouvoir une plus grande densité alors que sa propre agence, la Commission de la capitale nationale, retarde l'option privilégiée par la Ville pour une troisième route désespérément nécessaire à travers la ceinture de verdure dans l'est.

Vous ne pouvez pas d’un côté dire que nous voulons plus de densité et, de l’autre, bloquer tous les efforts visant à améliorer nos corridors de transport , a dit M. Luloff.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal, Matthew Luloff (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

De son côté, l’élu de Kanata-Sud, Allan Hubley, a déclaré qu’il n’était pas contre l’idée de quatre unités en principe, mais il craint que le système de transport en commun ne soit pas encore à la hauteur pour soutenir ce genre de densité dans les banlieues.

Selon lui, même trois logements ne sont pas viables sans un transport en commun adéquat, car cela risque de transformer les cours arrière en terrains de stationnement.

Il a plaidé que les autorités fédérales font miroiter ce qu’elles appellent de l’argent facile , alors que ce n'est pas de l'argent facile .

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller Allan Hubley (à droite) lors d'un conseil municipal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Finalement, le conseiller de Stittsville, Glen Gower, a rappelé que l’objectif de la Ville est de mettre à jour le zonage et d’autres politiques pour stimuler la croissance du logement, mais quatre unités par lot ne sont pas la seule solution.

Il espère ainsi que le gouvernement fédéral n’applique pas une approche à l’emporte-pièce et examine de près le plan d’Ottawa.