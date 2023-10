La demande pour des services de sécurité augmente à Moncton

Une augmentation du nombre de vols commis dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, pousse de plus en plus d’entreprises à embaucher des services de sécurité.

Le nombre de vols dans des commerces a augmenté de 36 % à Moncton, indique Jim Cormier, directeur en Atlantique du Conseil canadien du commerce de détail. Il cite les données de Statistique Canada de 2020 à 2021 sur les vols à l’étalage d’objets valant jusqu’à 5000 $.

La firme de sécurité Eastern Safety Services reçoit plusieurs nouvelles demandes par semaine de la part d'entreprises de la région qui signalent des entrées par effraction, des vols et du flânage, explique la PDG Stephanie Morton.

Mme Morton souligne qu’elle a doublé le nombre de ses employés durant la dernière année, de 10 à 20. Son personnel, qui ne travaillait habituellement que durant la nuit, travaille maintenant durant le jour aussi.

Stephanie Morton, PDG de la firme de sécurité Eastern Safety Services, affirme que la demande pour les services de sécurité augmente dans la région de Moncton.

Des agents de sécurité sont postés chez certaines entreprises, d'autres effectuent des rondes de surveillance chez des clients, d'autres observent les images de caméras de surveillance. Ils interviennent aussi lorsque des sans-abri campent sur le terrain d'un client.

Il s’agit notamment d’entreprises industrielles, des immeubles en construction, des concessionnaires automobiles, des stationnements d’hôtels et certains commerces au centre-ville, indique Mme Morton.

L’une de ces entreprises a récemment subi en deux semaines des vols d’équipement totalisant environ 450 000 $. Les clôtures sont coupées et des objets sont volés directement dans la propriété , affirme Stephanie Morton.

Elle compte parmi sa clientèle plusieurs constructeurs d’immeubles qui subissent des entrées par effraction, du vandalisme et des vols. Les voleurs arrivent dans un véhicule. Ils chargent leur véhicule et ils s’en vont , dit-elle.

Une tendance alarmante

Le Conseil canadien du commerce de détail juge que la tendance est alarmante. De plus en plus de vols sont commis durant les heures d’ouverture chez de grands détaillants et de petits commerçants partout au pays, indique Jim Cormier.

Des groupes peuvent entrer et voler littéralement des produits valant des milliers de dollars, de manière très effrontée, en intimidant, parfois même en agressant les employés du commerce , explique M. Cormier.

Jim Cormier, directeur en Atlantique du Conseil canadien du commerce de détail, explique que des criminels organisés volent de plus en plus de marchandises dans des entreprises.

De plus en plus d’employés de détaillants disent que des gens crient, crachent sur eux et les bousculent, selon lui. Une personne est venue et a ramassé des fournitures d'une valeur de 200 $ juste devant moi et m'a insulté alors qu'elle sortait, en disant : "Je vais voler ce produit. Faites ce que vous pouvez" , relate Jim Cormier.

Demandes et conseils pour améliorer les choses

Le Conseil canadien du commerce de détail souhaite une plus grande présence policière par moments devant des magasins et plus de ressources pour le système de justice afin d'accélérer les mises en accusation lorsque des commerçants prennent des voleurs sur le fait.

Stephanie Morton conseille pour sa part aux entreprises de garder sous clé leurs objets de valeur, de s'équiper d’un système d’alarme antivol et de bonnes caméras de surveillance, et de conserver à long terme les enregistrements de ces caméras.