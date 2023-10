Nécessité fait loi, comme le dit le vieil adage. Après des mois de tergiversations, les hautes instances du Parti libéral du Québec (PLQ) ont finalement choisi de repousser en 2025 le choix du successeur de Dominique Anglade.

Depuis la défaite historique de l’an dernier, élus et militants appellent de leurs vœux un véritable débat d’idées au sein du parti, mais nul besoin d’être grand stratège pour comprendre qu’une course à la direction, déclenchée dans le contexte actuel, avait toutes les chances de finir en queue de poisson.

Jusqu’à maintenant, personne n’a confirmé avoir d’intérêt pour le poste de chef, exception faite du député Frédéric Beauchemin. Ce dernier s’est toutefois retrouvé exclu du caucus, sous le coup d’une enquête pour harcèlement psychologique (M. Beauchemin nie toutes les allégations dont il fait l’objet), quelques jours à peine avant l’adoption des règles de la course. Visiblement, le mauvais sort s’acharne sur le PLQ .

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys, à la réunion du conseil général du Parti libéral du Québec, samedi à Drummondville Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Certes, retarder encore les échéances prolongera d’autant l’intérim à la tête du parti, avec le lot de désagréments que cela comporte pour les députés et les militants. Une fois la campagne à la direction terminée, le PLQ aura été sans leader permanent pendant un total de deux ans et demi.

Remettre l’exercice à plus tard pourrait toutefois susciter de nouvelles vocations ou même inciter des députés, qui ont déjà fermé la porte, à reconsidérer la situation. C’est sans compter qu’en 2025, des élections fédérales seront sur le point d’avoir lieu, ou auront déjà eu lieu, ce qui pourrait inciter certains élus fédéraux à envisager un changement de capitale.

Bref, on veut gagner du temps dans l’espoir de convaincre le plus grand nombre de candidats possible de plonger. Si rien ne garantit que l’un de ces scénarios se matérialisera, le PLQ n’a en revanche pas grand-chose à perdre. Déjà sous la barre des 15 % dans les intentions de vote, il peut difficilement tomber plus bas. Jusqu’ici, le PQ a été le principal bénéficiaire du recul de la CAQ dans l’opinion publique, mais les libéraux pourraient un jour en tirer parti, eux aussi.

Des militants rassasiés... pour le moment

Si la plupart des militants ont accepté sans trop broncher les nouveaux délais qui leur sont imposés, c’est en grande partie grâce au travail d’André Pratte et de Madwa-Nika Cadet. Longuement débattu au cours de la fin de semaine, le rapport du Comité de consultation et de réflexion sur la relance du Parti libéral du Québec a donné aux militants, avides d’avoir un nouveau chef, de quoi se mettre sous la dent dans l’entretemps. Ici encore, on remet toutefois à plus tard les décisions les plus difficiles.

L’idée de doter le Québec d’une constitution ou de réformer le mode de scrutin ont bien sûr retenu l’attention ces derniers jours, mais l’essentiel du rapport est ailleurs. C’est que le document élaboré par le comité reprend pour l’essentiel des principes et des orientations déjà véhiculés depuis longtemps par le PLQ .

Ouvrir en mode plein écran Madwa-Nika Cadet, à la réunion du conseil général du Parti libéral du Québec, samedi à Drummondville Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Personne n’aura été surpris, en effet, de lire que les libéraux entendent valoriser l’attachement au Canada, tout en revendiquant une identification forte à un Québec qu’ils souhaitent plus autonome , ni qu’ils sont convaincus que la promotion et la protection de la langue française sont parfaitement compatibles avec le respect des droits fondamentaux des Québécois, entre autres les droits existants et les institutions de la communauté anglophone .

Sur la question socioéconomique, le texte précise que des militants souhaitent voir leur parti s’afficher clairement comme étant de "centre droit" alors que d'autres ont préconisé un virage vers le "centre gauche" .

En clair, sur les questions fondamentales, le rapport ne résout pas les tensions, voire à certains égards les contradictions, inhérentes à la posture adoptée par le PLQ depuis déjà plusieurs décennies. On a pourtant vu les limites de cette posture durant la dernière campagne électorale, notamment sur le plan de la langue, comme en font foi les résultats obtenus. Si besoin était, les interventions entendues au micro au cours de la fin de semaine en ont d’ailleurs donné une nouvelle illustration.

Alors que certains militants se réjouissaient de voir le concept de nationalisme être mis de l’avant par leur parti, d’autres étaient plus méfiants, craignant que cela ne fasse le jeu du PQ et de la CAQ .

L’avantage des grands principes réitérés dans le rapport du comité de relance demeure toutefois qu’ils sont suffisamment larges et généraux pour accommoder différents types de politiques et de propositions. En d’autres mots, le prochain chef aura toute la latitude voulue pour les interpréter à sa manière et pour faire les arbitrages qu’il voudra bien. On sera fixés plus tard.

Un (autre) parti qui s’assume

Dans son mot de clôture lors du conseil général, le président du PLQ , Rafael Primeau Ferraro a insisté sur l’importance pour le PLQ de s’assumer, s’assumer autant sur nos valeurs que sur nos réalisations du passé . C’est précisément le même verbe que se plaît à répéter Paul St-Pierre Plamondon, au sujet du Parti québécois.

Après avoir touché le fond du baril de l’opinion publique, le PQ a réussi à se sortir la tête de l’eau, ces derniers temps, en remettant à l’avant-plan l’enjeu de l’indépendance. Si la victoire dans Jean-Talon est encourageante du point de vue péquiste, on ne saura toutefois pas avant les prochaines élections générales si la stratégie porte vraiment fruit. Espérer reconquérir le pouvoir en mettant en vitrine la souveraineté demeure un pari très risqué.

Ouvrir en mode plein écran Rafael Primeau Ferraro, à la réunion du conseil général du Parti libéral du Québec, samedi à Drummondville Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La même logique s’applique au PLQ . Si les orientations mises de l’avant par le comité de relance tiennent davantage du retour aux sources que du grand virage, cela ne signifie pas pour autant que ces orientations répondent aux aspirations actuelles des citoyens. Les priorités des Québécois évoluent, alors que l’offre politique s’est considérablement diversifiée ces dernières années. La CAQ continue d’afficher un nationalisme économique décomplexé, Québec solidaire fait la cour assidue aux néo-Québécois tandis que le Parti conservateur ne se gêne pas pour faire du maraudage dans les circonscriptions anglophones, traditionnellement libérales.