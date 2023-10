Une région de la C.-B. devenue dangereuse pour les jeunes grizzlis, selon une étude

La vallée Elk, dans la région des Kootenays, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, a le taux de mortalité de grizzlis le plus élevé de la province, selon une étude publiée en septembre dans la revue Conservation Science and Practice.

L’équipe derrière l’étude, menée par Clayton Lamb, un chercheur de la faune et de la flore de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), a suivi 76 grizzlis dans la région entre 2016 et 2022.

La zone de plus de 5000 kilomètres carrés couverte par l’étude compte moins d’un pour cent de la population de grizzlis de la province. Pourtant, 33 % des décès de grizzlis impliquant des collisions avec des véhicules surviennent dans la région, rapportent les auteurs. De plus, 42 % des décès impliquant des trains en Colombie-Britannique arrivent aussi dans cette zone.

Les bêtes adultes ont un taux de survie de 95 %, mais les ours plus jeunes, âgés de 2 à 6 ans, ont le taux de survie le plus bas en Amérique du Nord, avec un taux de mortalité annuel de 40 %, selon l'étude.

Ces jeunes ours naïfs vivent dans des conditions difficiles. Ils se retrouvent coincés et donc, il y a beaucoup de collisions et de conflits avec les gens. On a donc une population d’ours qui ne se renouvelle pas , explique Clayton Lamb en entrevue à l’émission de CBC Daybreak South.

Le chercheur précise que la population ne diminue pas, car les ours migrent constamment vers la zone, qui est riche en nourriture.

Des efforts à déployer

Des 22 ours morts durant l’étude, 14 avaient des émetteurs radio fonctionnels lorsqu’ils ont été tués, permettant aux chercheurs d’identifier la cause de leur décès. Ils ont pu déduire que 12 d'entre eux ont été tués à la suite de collisions ou de conflits avec les humains.

Plus précisément, dans la région, il y avait une moyenne de 65,3 conflits entre ours et humains par 10 000 kilomètres carrés par année, loin de la moyenne de 6 conflits à travers le reste de la province.

Les grizzlis peuvent approcher les zones habitées quand des déchets sont exposés, ce qui les attire. (Photo d'archives)

L’étude conclut que des efforts doivent être déployés pour rendre la vie plus sécuritaire pour les ours et les humains dans la vallée Elk.

Les outils suggérés comprennent une formation pour sensibiliser les habitants à la présence des ours ainsi que la sécurisation de potentiels attraits et l'entretien des clôtures électriques.

Un grizzli a notamment été tué par un propriétaire alors qu'il s'attaquait à ses cochons, selon le rapport. Une clôture électrique était installée, mais celle-ci avait été court-circuitée par la végétation qui poussait contre elle.

Selon l'étude, des passages fauniques sont régulièrement utilisés par les ours dans le parc national Banff. Combinés à des clôtures, ils pourraient réduire la mortalité des animaux sauvages de 96 %, indique-t-elle.

En 2020, le gouvernement de la Colombie-Britannique a lancé un projet d'infrastructure visant à clôturer 27 kilomètres de la route 3 et à créer des passages pour la faune.

CBC /Radio-Canada a contacté le ministère des Transports pour obtenir des détails sur ce projet et savoir quand il devrait être achevé. Le ministère n'a pas fourni de réponse au moment de publier ces lignes.

Avec les informations de l'émission Daybreak South