Nombreux hommages à Guy Latraverse, le « père du show-business québécois »

Plusieurs personnalités publiques québécoises ont voulu rendre hommage à l’ancien producteur et agent Guy Latraverse, décédé samedi à 84 ans des suites d’une longue maladie, à commencer par Louise Latraverse, qui se souviendra de son frère comme d’un travailleur acharné et d’un amoureux du Québec et de ses artistes.

Il aimait les artistes plus que n’importe qui. C’était sa passion. Il voulait faire tout ce qu’il pouvait [pour eux], c’est ce qui le rendait le plus heureux.

Elle évoque Guy Latraverse comme un homme multiple, une personnalité très forte qui savait prendre sa place.

Et il faut rendre hommage à l'homme travaillant qu’il était, je crois que c’est la première chose que je dirais de mon frère. Il travaillait tout le temps, pour que le Québec ait la chance de connaître ses grands artistes… Il voyait le talent et voulait faire de la place pour que le Québec entier les connaisse.

Publicité

On est très fiers d’avoir eu un père visionnaire qui a amené le show-business où il est rendu , a dit Zoé, une de ses filles.

On dit de lui que c’était le père du show-business et qu’il était amoureux fou du Québec. Toute sa vie a été portée vers ça. Il s’est donné corps et âme, [il a donné] tout son temps et son énergie à faire en sorte que le Québec soit une nation et soit représenté par ses artistes.

Un pionnier

Pionnier de l'industrie du spectacle au Québec, Guy Latraverse a lancé toute une génération d'artistes. Il a été à l'origine de la création des plus grands événements de la scène au Québec et a produit plusieurs grands artistes québécois tels Claude Léveillée, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Diane Dufresne et Jean-Pierre Ferland.

Même s’il savait que Guy Latraverse était malade depuis un moment, Dan Bigras a été secoué d’apprendre son décès. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années à la production du Show du Refuge.

Sans lui, je n'aurais jamais été capable de continuer le show pendant 32 ans... et il n'y aurait probablement pas de Refuge des jeunes, a écrit M. Bigras sur Facebook. Je perds un vieux chum, mais nous perdons tous celui que je considère comme le créateur du show-business au Québec […]. Je n'aurai jamais assez de reconnaissance pour Guy.

Publicité

Josélito Michaud a lui aussi livré un vibrant hommage à son ami Guy Latraverse, qu’il qualifie de faiseur d’étoiles .

« Plein de souvenirs tendres me reviennent. Un homme exceptionnel qui a eu le courage de ses convictions, un amour réel des artistes et un désir ardent de matérialiser les rêves, coûte que coûte. Certainement le producteur le plus acharné, passionné et volontaire de ce métier. Un immense visionnaire nous quitte », a déclaré M. Michaud sur Facebook.

D’autres hommages

Des personnalités politiques ont elles aussi salué la mémoire de M. Latraverse sur les réseaux sociaux, dont le premier ministre du Québec, François Legault. Guy Latraverse, un des grands bâtisseurs de l’industrie québécoise du disque et du spectacle, est décédé. Mes condoléances à tous ses proches, en particulier à sa sœur Louise , a commenté M. Legault sur X (ex-Twitter).

Deux anciennes ministres provinciales, Christine St-Pierre et Marguerite Blais, ont également réagi sur ce réseau social.

Triste nouvelle. L'un des plus grands du monde artistique québécois. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Guy Latraverse , a écrit Mme St-Pierre.

Quant à Mme Blais, elle a tenu à souligner à la fois l’apport de M. Latraverse à l’industrie culturelle québécoise et son engagement social.

Il a marqué le Québec non seulement en soutenant les artistes, mais en faisant avancer la cause concernant les maladies mentales. Pour que les jugements cessent envers les bipolaires.

M. Latraverse a reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 1986. Il a ensuite mis ses qualités humaines, créatives et philanthropiques au service de la santé mentale en créant l'organisme Relief – anciennement connu sous le nom de Fondation Revivre – pour aider et informer les personnes qui souffrent de maladies mentales.