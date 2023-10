Nouvelles manifestations en soutien à Israël et la Palestine à Ottawa

Les manifestations en soutien à Israël et à la Palestine prennent de l’ampleur à Ottawa. Deux rassemblements ont de nouveau eu lieu devant le Parlement dimanche.

Dimanche matin, c’était en soutien à la Palestine que des centaines de manifestants ont convergé rue Wellington, à Ottawa. Certains ont brandi des drapeaux palestiniens et des panneaux arborant des slogans comme Liberté pour la Palestine et Cessez le massacre et l’apartheid israélien .

Le rassemblement visait à rendre hommage aux victimes palestiniennes, mais aussi à dénoncer l’inaction du gouvernement canadien relativement à la protection des civils palestiniens coincés dans la bande de Gaza.

Les droits du peuple palestinien doivent être reconnus. Le génocide en cours contre les Palestiniens doit immédiatement cesser , a lancé Christian Legeais, un manifestant rencontré devant le Parlement. Ce qu’on n’aime pas pour nous, on n’aime pas pour les autres. On doit être justes, insiste Laila Rissafi.

Des centaines manifestants en soutien à Israël

Cet après-midi, c’était au tour des manifestants en soutien à Israël de se réunir devant le Parlement. Plusieurs centaines de personnes ont effectué une marche entre l’Hôtel de ville et le Parlement pour dénoncer la mort des victimes tuées depuis le début des hostilités entre le Hamas et Israël.

Je suis ici pour demander que les otages israéliens soient libérés et retournés en Israël , demande Wayne Moore, venu manifester au centre-ville d’Ottawa.

Les deux rassemblements se sont déroulés dans le calme. Une importante surveillance policière a été déployée pour les événements.

Le Service de police d'Ottawa avait auparavant publié des messages sur les réseaux sociaux avertissant qu’aucun acte violent ou de haine ne serait toléré.