Entre la volonté d’imposer ses idées et les risques d’une association étroite avec un gouvernement libéral en chute libre dans les sondages, Jagmeet Singh pourra-t-il trouver une voie de passage pour le NPD?

Les délégués au congrès du NPD semblent prêts à accepter que leur parti appuie le gouvernement, mais pas à tout prix.

N’y a-t-il pas un risque que le NPD soit oublié? avait-on demandé à un député néo-démocrate le jour de l’annonce de l’entente de soutien et de confiance entre son parti et le gouvernement.

Les soins dentaires, ça va faire une grosse différence : je suis capable de vendre ça à mes militants , avait répondu l’élu.

Or, un an et demi plus tard, le programme est à peu près ficelé, l’argent est dans le budget, mais les publicités du gouvernement ou les discours des ministres ne font aucune mention du NPD. Les Canadiens ont-ils compris que ce sont les troupes de Jagmeet Singh qui ont forcé la main du gouvernement?

C’est à nous de faire le travail , lance Alexandre Boulerice en entrevue aux Coulisses du pouvoir. C'est correct de dire qu'en position du gouvernement minoritaire, le NPD utilise son rapport de force et son pouvoir pour tordre le bras aux libéraux, puis [pour leur faire] faire des choses qu’ils n’ont jamais accepté de faire.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Boulerice au congrès du NPD le 13 octobre 2023 Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Mais la patience des militants a des limites et, samedi, ils l'ont fait savoir au chef.

Devant la lenteur des progrès dans l'élaboration d'un programme national d'assurance-médicaments, des délégués ont déposé une résolution d'urgence décrétant que le NPD déclarera publiquement que la poursuite de l’entente avec les libéraux dépend d’une législation gouvernementale qui s’engage clairement à mettre en place un programme d’assurance-médicaments universel, complet et entièrement public .

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, devient-elle la proverbiale ligne dans le sable? Le parti en fera sa priorité dès le retour en Chambre, aujourd’hui.

Et si les choses n’avancent pas suffisamment? L’avenir de l’entente pourrait bien se retrouver sérieusement compromis.

Israël, les Palestiniens et le dilemme du NPD

Et pendant que le chef prenait la mesure des inquiétudes de ses militants, un autre dossier est venu brouiller la réflexion : la guerre entre le Hamas et Israël.

Samedi, des délégués sont venus manifester au congrès pour dénoncer le traitement des Palestiniens et les politiques d’Israël. Cela a compliqué les débats et a fait quelque peu dérailler le message d’unité que souhaitaient projeter les organisateurs. Les organisateurs ont même dû suspendre les accréditations d’une poignée de militants.

Alors que l'appui de la classe politique occidentale pour Israël est presque unanime après les attaques de la semaine dernière, l’aile socialiste du NPD milite pour que le parti dénonce le traitement des Palestiniens par Israël. Un délégué aurait même voulu que l’on ajoute le mot apartheid pour qualifier les conditions de vie des Palestiniens. En fin de compte, la résolution adoptée dénonce les attaques contre Israël et demande la fin du siège de Gaza.

Une solution de compromis, qui a tout de même perturbé une partie des débats. Le chef est demeuré prudent dans ses commentaires. Pas question d’alimenter davantage les divisions.

La confiance et la suite

L’autre message que les militants ont envoyé à leur chef, c’est leur appui à son leadership. Un score de 81 %. Un résultat tout à fait acceptable mais inférieur de 10 points de pourcentage au premier bulletin que les militants lui avaient offert en 2018.

Certains y voient un message et un avertissement. Il faut que le parti fasse bouger le gouvernement libéral plus loin et plus vite. Combiné à la résolution qui attache l’avenir de l’entente avec le gouvernement au succès à court terme d’un programme d’assurance-médicaments, le message a presque des airs de menace.

C’est un exercice d’équilibre que les délégués imposent à leur chef : tirer avantage de son entente sans se laisser traîner vers le fond par un gouvernement en chute libre dans les sondages.

Dans son discours aux militants, Jagmeet Singh a cité le programme d'assurance-médicaments et la loi antibriseurs de grève comme des exemples qui justifient sa collaboration avec le gouvernement.

Cependant, un retrait de l’entente est évoqué plus fréquemment qu’il ne l’était il y a quelques mois à peine.

Cela ne veut pas dire que le gouvernement tomberait, a souligné le député Don Davies. L'appui au gouvernement aux Communes se déciderait simplement un vote à la fois.

Ce scénario de compromis risque fort de ne pas calmer les troupes très longtemps. Si le NPD met un terme à son entente, il doit le faire en étant prêt à faire tomber le gouvernement et à se lancer en campagne électorale. Mais avant toute chose, Jagmeet Singh doit être convaincu que s’il se lance, il peut conserver ses acquis, voire faire quelques gains.

C’est la réflexion qu’il doit entretenir au lendemain de son congrès : doit-il faire durer son entente jusqu’au bout, en 2025, ou prendre ses distances, un jour ou l’autre, d’un gouvernement impopulaire?