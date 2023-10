Romana Didulo et son groupe n’ont pas quitté Richmound malgré les manifestations

Malgré les mouvements de protestation des résidents de Richmound ce week-end, « la reine autoproclamée du Canada », Romana Didulo, n’a toujours pas quitté le village du sud-ouest de la Saskatchewan.

Pour une deuxième journée consécutive, des membres de la communauté et des environs ont manifesté devant l’ancienne école où s’est installée la conspirationniste liée à la mouvance QAnon.

Romana Didulo et son groupe sont présents à Richmound depuis un mois, et leur présence a changé le quotidien et les habitudes de la communauté.Malgré un renforcement de la sécurité par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les résidents sont habités par la peur et l’incertitude pour la sécurité des enfants.

Ouvrir en mode plein écran Des pancartes collées sur une voiture appelant le groupe à quitter la communauté du sud-ouest de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

À l'approche des célébrations de l'Halloween, considérées par plusieurs comme une occasion de rassembler la communauté, les craintes augmentent

. On ne sait même pas s'il y aura Halloween alors que les célébrations approchent , affirme Harold Smith, un résident.

Il est difficile de laisser les enfants se promener dans les rues à cause de ce groupe. Lorsque vous passez devant l'école, ils montent sur le toit pour nous prendre en photo , poursuit-il.

Le groupe a menacé d'exécuter publiquement des membres du conseil municipal et de la population, si le village ne respecte pas les décrets de celle qui s’autoproclame reine du Canada .

Comme il l’affirme depuis plusieurs jours, le maire de Richmound, Brad Miller, a réitéré dimanche que la présence du groupe qui se fait appeler Royaume du Canada crée une ambiance de peur.

Il indique d’ailleurs que la troupe de Romana Didulo harcèle les habitants en prenant des photos et des vidéos d’eux lors des mouvements de protestation, promettant de faire de son mieux pour ramener le calme dans le village.

Il faut mettre en place des règlements. J’ai bien peur que ce problème va perdurer au Canada pendant environ un an. Lorsque nos concitoyens ne se sentent pas en sécurité et que notre santé est affectée, nous devrions être en mesure de forcer ces gens à quitter les lieux , martèle M. Miller.

Samedi, une centaine de voitures ont sillonné les rues de Richmound pour exiger le départ de la conspirationniste Didulo ainsi que de ses partisans.

Le mouvement s’est poursuivi dimanche et les résidents de Richmound et ceux de localités environnantes ont promis de poursuivre leur mouvement au nom de la paix et de la tranquillité.

Les maires de Richmound, Fox Valley et Leader ont expliqué ce week-end la présence de Romana Didulo et de son groupe constitue une menace pour le sud-ouest de la Saskatchewan.

Romana Didulo et son groupe se sont installés dans le petit village situé à 400 km de Regina et proche de la frontière avec l’Alberta, à la suite de leur expulsion le 13 septembre dernier de Kamsack, une ville située à environ 350 km à l'est de Saskatoon.

Avec les informations d'Ernst Jeudy