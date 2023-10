Quelques centaines de personnes se sont réunies à la Place de la Gare de Sherbrooke dimanche pour apporter leur soutien aux habitants de Gaza.

L’arrêt des bombardements et le secours de toutes les victimes innocentes du conflit israélo-palestinien étaient réclamés. Les gens sont réunis pour dire qu’ils en ont assez de la guerre et des tueries et que toutes les vies sont importantes , a soutenu le co-porte-parole de la marche, Abdelilah Hamdache.

Ouvrir en mode plein écran Les participants ont dénoncé la violence des conflits. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

La marche se voulait d’abord et avant tout un rassemblement pacifique. Les participants ont marché devant le bureau de la députée fédérale de Sherbrooke Élisabeth Brière et l’évènement s’est conclu au parc Jacques-Cartier.

On veut montrer notre solidarité avec les victimes. Tous les humains sont victimes de cette guerre. Nous souhaitons la paix et la liberté. Ce n’est pas acceptable que les humains fassent la guerre encore maintenant. Il est important d’arrêter ça, de se parler et de faire en sorte que chacun ait sa dignité , a ajouté l’organisateur du rassemblement, Mohamed Soulami.

Les deux pays peuvent cohabiter et il faut qu’on travaille tous ensemble, dans ce sens. Si on ne travaille pas dans ce sens, il va encore y avoir des atrocités.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses pancartes ont été brandies dans les airs durant la marche. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

En brandissant des pancartes et en scandant des slogans tels que Palestine libre , les marcheurs ont dénoncé les gestes violents et ont exprimé leur solidarité aux civils touchés.

Ce n’est pas juste une question de religion, de race. C’est aussi une question d'humanité. Nous trouvons que ce qui se passe est injuste et nous sommes ici pour soutenir les Palestiniens.

Ouvrir en mode plein écran Mohamed Ndao (1er à partir de la gauche) et Ahmed Fahmé (3e à partir de la gauche) se sont tous les deux sentis touchés par le conflit. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Des gens de tous âges étaient présents et certains participants ont confié se sentir touchés par la situation. Je suis venu ici pour marcher parce que ce qu’il se passe en Palestine et en Israël, c’est une cause qui me tient à cœur , a expliqué Mohamed Ndao, l’un des marcheurs.

Un autre rassemblement aura lieu la semaine prochaine à Sherbrooke, toujours pour soutenir les civils touchés.