Des territoires de vives couleurs par Tania Girard Savoie

Une trentaine d'œuvres récentes de l’artiste Tania Girard Savoie sont réunies à la Galerie Alexandre Motulsky-Falardeau, à Québec. L’effet est spectaculaire. Toutes ces œuvres où dansent les couleurs, évoquent paradoxalement, autant la légèreté que la fougue. L’artiste a d’ailleurs choisi de nommer cette exposition, Mouvementée.

Des peintures et des sérigraphies aux couleurs ultras vibrantes y côtoient une quinzaine de gravures pleines de délicatesse. Toutes les œuvres présentées sont riches en transparences et en superpositions.

J'ai une préoccupation. C'est comme si je voulais créer une espèce de territoire dans lequel on peut circuler.

On peut visualiser. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup en transparence aussi, parce que quand on met une couche de transparence, on voit ce qui se passe derrière. Avec l'accumulation, ça amène une grande richesse, une profondeur. On a envie de plonger; on a envie d'aller derrière. En fait, c'est une cartographie imaginaire , explique l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran Une gravure de Tania Girard Savoie. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Tania Girard Savoie poursuit son travail fait d’une variété de formes arrondies et sinueuses.

La forme circulaire est venue peut-être dans les années 2014 parce que, quand je peins, je fais toujours [des mouvements] de façon circulaire. C'est le prolongement de moi, dans le fond , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Une sérigraphie de Tania Girard Savoie qui a servi à l'élaboration d'une œuvre d'art public au YMCA Saint-Roch, à Québec. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le public pourra reconnaître dans l’exposition, une sérigraphie qui a servi à l’élaboration de l'œuvre d'art public grandiose qu'elle a signée pour le YMCA Saint-Roch.

C'est une des œuvres originales qui a été utilisée pour créer ce projet-là. Parce que quand je fais un projet de cette envergure-là, je vais quand même créer de vraies œuvres qui vont être après, numérisées et agrandies, pour être imprimées en industrie. Parce que les œuvres doivent nous survivre , rappelle l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran Quelques nouvelles gravures, de Tania Girard Savoie. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

« Un peu plus vert »

Au cours des trois dernières années, elle a pris goût à la gravure grâce à de nouvelles encres à base d'huile végétale, sans toxicité.

J'ai découvert vraiment un nouveau monde! En fait, je ne voulais pas faire de gravure avant parce que c'est un procédé qui est assez toxique. Souvent, les gens vont graver sur des plaques de cuivre ou de zinc. Ils vont graver, et après, pour faire mordre la gravure, ils vont tremper ça dans des bassins d'acides [...]. Ce sont tous des processus qui demandent d'avoir un masque, de l'aération.

Aujourd'hui, on essaie tous de devenir un peu plus vert. Et c’est aussi pour notre propre santé. Alors, j'ai eu une petite formation avec ces nouvelles encres-là [...] et j'ai vu les possibilités.

L’artiste crée uniquement des monotypes, et chacune de ses nouvelles gravures révèle son goût marqué pour son premier amour, la peinture.

J'ai commencé avec la peinture, ça fait que là, on sent qu'il y a un peintre en arrière de toutes ces œuvres-là. Puis je voulais qu'on la sente dans ces gravures-là. Et de la façon dont j'ai fonctionné en atelier, c'est que je peignais à même mes plaques, en direct, et je les passais sous presse.

Cette exposition harmonieuse et colorée sera accessible à la Galerie Alexandre Motulsky-Falardeau, jusqu’au 11 novembre prochain.